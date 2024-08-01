Cada quien por su lado: nuevas fotos de Ángela y Nodal en su luna de miel

Video Ángela Aguilar comparte primera y apasionada imagen de su luna de miel con Nodal: así la pasan

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan disfrutando de la que sería su luna de miel mientras aumentan los rumores de que ya estarían esperando a su primer hijo.

La pareja, que se casó el pasado 24 de julio, dio a conocer por medio de sus historias de Instagram que se encuentra en algún destino en el mar.

Según ha trascendido, ellos están en Los Cabos, México, donde alquilaron un lujoso yate nombrado ‘Avante’, por el que estarían pagando una cuantiosa suma de dinero al día.

Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de su tiempo juntos

Este 1 de agosto, nuevamente han salido a la luz fotografías de Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutando de sus vacaciones post-nupciales.

La agencia The Grosby Group difundió imágenes de “los tortolitos”, las cuales capturaron el domingo 28 de julio en Los Cabos.

Se alcanza a apreciar que mientras el intérprete de ‘Botella tras botella’ disfruta de un bocadillo, su esposa hace lo mismo, pero a la vez que revisa su celular.

La embarcación parece encontrarse en pleno océano y un integrante de la tripulación revisa algo que desciende al agua.

Nodal y Ángela Aguilar en Los Cabos a bordo del yate en el que pasan lo que sería su luna de miel. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Además, el medio igualmente publicó una serie de instantáneas de los cantantes pasando tiempo en tierra firme, en una zona con camastros y rodeada de árboles.

En las postales, se ve a la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ luciendo un traje de baño estampado y al compositor usando un conjunto verde.

Nodal y Ángela Aguilar pasan tiempo en tierra firme durante su viaje. Imagen Backgrid/The Grosby Group

En un instante, la joven artista se aplica lo que sería bloqueador solar en el cuerpo y el sonorense permanece cómodamente recostado.

Ángela Aguilar y Nodal mientras descansan en Los Cabos. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Los recién casados también sostuvieron conversaciones en los que, con base en los retratos, se sonreían mutuamente como cómplices.

Ángela Aguilar y Nodal conviviendo como marido y mujer. Imagen Backgrid/The Grosby Group

¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?

Ahora que Ángela Aguilar y Christian Nodal gozan de su primera escapada como marido y mujer, su amigo, Jomari Goyso, desmintió que ella esté a meses de convertirse en madre.

“Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está”, dijo este miércoles durante la emisión de Despierta América.

Luego de que celebraran su enlace nupcial, periodistas han conjeturado que lo hicieron así de rápido porque la “cigüeña ya está en camino”.

“Y ella es tan acinturada, yo viéndola por atrás, se veía medio cuadradita, ¿vendrá bebé?”, sentenció Maxine Woodside en su programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, el 25 de julio.

Este jueves, la periodista Nelssie Carrillo afirmó que Ángela Aguilar tiene 2 meses de embarazo, sin embargo, no mencionó fuentes.

Hasta el momento, Ángela y Nodal no han emitido algún pronunciamiento oficial para confirmar o desmentir los reportes.