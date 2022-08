Andrés García cree que está perdiendo la cordura: contó cómo se quemó una parte de su cuerpo

A sus 81 años de edad, Andrés García lidia con las consecuencias de una vida de excesos y consumo de sustancias ilegales que lo llevaron a tener cirrosis, enfermedad que ha desencadenado múltiples y molestos síntomas y demás problemas, como caídas.

El actor de ‘El privilegio de amar’ (la cual puedes ver gratis en ViX) también cree que la edad tampoco lo ayuda a procurar de la mejor forma su cuerpo.

La “torpeza de los viejos” le está causando más problemas, según explicó en entrevista para ‘De primera mano’, el pasado 9 de agosto de 2022.

Andrés García contó cómo se quemó la garganta: cree que está perdiendo la cordura



La semana pasada, el actor que robó suspiros de joven alarmó por un extraño comportamiento: se negó a dar una entrevista. La acción fue totalmente ajena al dominicano, quien, a pesar del deterioro de su salud, ha sido muy abierto al hablar con los medios sobre lo que pasa en su vida.

Andrés simplemente explicó para el programa ‘Chismorreo’, el pasado 4 de agosto de 2022, que estaba muy enfermo para hablar y destacó que la garganta la tenía muy lastimada, pero no dio detalles sobre cómo se la lastimó.

Cinco días después, ‘De primera mano’ transmitió una entrevista realizada por Gustavo Adolfo Infante a Andrés García en donde el actor ahondó en que desafortunadamente la edad ya le está cobrando factura.

“Yo ahora estoy haciendo una serie de decisiones mal hechas, como que he perdido la coordinación, la cordura. Me acuerdo mucho de las palabras de mi papá, decía que era ‘la torpeza de los viejos’, porque las decisiones que tomo no son las adecuadas para nada”.



En este sentido, Andrés explicó que la molestia en su garganta se debió justo a las malas decisiones que está tomando por la edad.

“Esto de la garganta que traigo es una estupidez. Tenía un poquito rasposa la garganta, pero era casi normal, digamos.

Iba a hacer una entrevista y dije: ‘Me voy a limpiar la garganta’ y me eché eso de yodo, Isodine, pero volvemos a la torpeza de los viejos: en lugar de medirle, no más eché un ching... de Isodine, un poquito de agua, hice gárgaras y me quedó así, me quemó la garganta”.



Andrés García confesó que esta “babosada” de quemarse la garganta es parte de una serie de decisiones recientes que lo han hecho reflexionar sobre su vida.

“Hacer estas babosadas a estas alturas no se vale. Ser tan pen… y así he hecho una que otra. Necesito reestructurar mis valores. Reestructurar mi equilibrio mental”.



Además de quemarse la garganta y lidiar con la debilidad propia de la cirrosis, Andrés García también contó en esta entrevista, la cual tuvo lugar el primer fin de semana de agosto de 2022, el mal que lo hace pensar cada vez más que está cerca de su final.

“La verdad, hablando la neta, yo creo que me voy rápido ya. Ya son muchos meses con mucha diarrea que te va debilitando… Yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”.