Andrés García

Andrés García sufrió “sobredosis” antes de morir: revelan “infierno en el hospital”

El actor tuvo que ser desintoxicado a causa de una sobredosis de cocaína poco antes de fallecer. Su viuda, Margarita Portillo, atribuyó el agresivo carácter del actor al abuso de estupefacientes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Andrés García le heredó todo esto a su viuda (y dejó fuera de su testamento a dos de sus hijos)

A poco más de un año de la muerte de Andrés García, su viuda reveló que el actor sufrió una sobredosis de cocaína que lo mantuvo varios días en el hospital.

Margarita Portillo reveló que Andrés García “llegó muy mal” al hospital a causa de su sobredosis. Incluso, aseguró que las siguientes 72 horas fueron cruciales para el actor, ya que,pensaron, no pasaría la noche.

PUBLICIDAD

Más sobre Andrés García

¿Hijo de Andrés García atacó a su mamá con un cuchillo?: él responde a fuertes acusaciones
2 mins

¿Hijo de Andrés García atacó a su mamá con un cuchillo?: él responde a fuertes acusaciones

Univision Famosos
¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara
1:11

¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara

Univision Famosos
La nieta no reconocida de Andrés García también es actriz: no quiere saber nada de su padre
3:04

La nieta no reconocida de Andrés García también es actriz: no quiere saber nada de su padre

Univision Famosos
Nieta no reconocida de Andrés García responde si peleará la herencia del actor
2 mins

Nieta no reconocida de Andrés García responde si peleará la herencia del actor

Univision Famosos
Nieta no reconocida de Andrés García aparece con drástico cambio físico en nuevas fotos
1 mins

Nieta no reconocida de Andrés García aparece con drástico cambio físico en nuevas fotos

Univision Famosos
Hijo de Andrés García estaría en clínica de rehabilitación tras supuestamente agredir a su novia
2 mins

Hijo de Andrés García estaría en clínica de rehabilitación tras supuestamente agredir a su novia

Univision Famosos
Viuda de Andrés García toma drástica decisión para no arruinar la Navidad de nadie
2 mins

Viuda de Andrés García toma drástica decisión para no arruinar la Navidad de nadie

Univision Famosos
Viuda de Andrés García asegura que el actor “se manifestó” tras paso de huracán en Acapulco
3 mins

Viuda de Andrés García asegura que el actor “se manifestó” tras paso de huracán en Acapulco

Univision Famosos
Viuda de Andrés García compartió la destrucción de su hogar en Acapulco tras paso de Otis
2:13

Viuda de Andrés García compartió la destrucción de su hogar en Acapulco tras paso de Otis

Univision Famosos
Viuda de Andrés García revela que la casa del actor quedó "devastada" tras paso de huracán Otis
3 mins

Viuda de Andrés García revela que la casa del actor quedó "devastada" tras paso de huracán Otis

Univision Famosos

“No sabía que él tenía una sobredosis de cocaína y con cirrosis. Yo vivo un infierno en el hospital, ahí me dijeron que la desintoxicación, las primeras 72 horas es lo más difícil, y fue horrible”, contó la viuda de Andrés García en el canal de YouTube de Matilde Obregón el 19 de mayo.

“Llegó muy mal. Me ayudó un amigo nuestro y me dijo que me lo llevara al hospital porque pensó que no pasaba la noche . Tenía un pequeño concentrador de oxígeno, se estabilizó, y cuando se lo quitábamos, se le iba el oxígeno”, continuó.

Margarita Portillo atribuyó el carácter agresivo de Andrés García con el abuso de las drogas. Asimismo, detalló que antes de morir, el actor solía ‘escaparse’ a fiestas con el objetivo de obtener estupefacientes.

“Las reacciones tan violentas de Andrés eran a causa de eso, las reacciones tan inapropiadas eran a causa de eso”, subrayó.

Andrés García tenía cirrosis hepática, osteoartritis y fibromialgia.
Andrés García tenía cirrosis hepática, osteoartritis y fibromialgia.
Imagen Andrés García / Instagram


Finalmente, la viuda de Andrés García señaló que el “infierno en el hospital” que vivió fue tan solo seis meses después de que el actor fuera diagnosticado con cirrosis.

“Yo me lo traigo (a su casa) ya grave, a él le habían detectado la cirrosis seis meses antes, pero yo creo que Andrés nunca entendió o dimensionó lo que eso significaba, el saber que es incurable, por ejemplo, él desgraciadamente tenía un problema de adicción”, sentenció.

Andrés García murió el 4 de abril de 2023 a los 81 años en Acapulco, Guerrero, tras una dura lucha contra la cirrosis hepática, la osteoartritis y la fibromialgia.

Relacionados:
Andrés GarcíaMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD