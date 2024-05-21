Andrés García sufrió “sobredosis” antes de morir: revelan “infierno en el hospital”

Video Andrés García le heredó todo esto a su viuda (y dejó fuera de su testamento a dos de sus hijos)

A poco más de un año de la muerte de Andrés García, su viuda reveló que el actor sufrió una sobredosis de cocaína que lo mantuvo varios días en el hospital.

Margarita Portillo reveló que Andrés García “llegó muy mal” al hospital a causa de su sobredosis. Incluso, aseguró que las siguientes 72 horas fueron cruciales para el actor, ya que,pensaron, no pasaría la noche.

“No sabía que él tenía una sobredosis de cocaína y con cirrosis. Yo vivo un infierno en el hospital, ahí me dijeron que la desintoxicación, las primeras 72 horas es lo más difícil, y fue horrible”, contó la viuda de Andrés García en el canal de YouTube de Matilde Obregón el 19 de mayo.

“Llegó muy mal. Me ayudó un amigo nuestro y me dijo que me lo llevara al hospital porque pensó que no pasaba la noche . Tenía un pequeño concentrador de oxígeno, se estabilizó, y cuando se lo quitábamos, se le iba el oxígeno”, continuó.

Margarita Portillo atribuyó el carácter agresivo de Andrés García con el abuso de las drogas. Asimismo, detalló que antes de morir, el actor solía ‘escaparse’ a fiestas con el objetivo de obtener estupefacientes.

“Las reacciones tan violentas de Andrés eran a causa de eso, las reacciones tan inapropiadas eran a causa de eso”, subrayó.

Andrés García tenía cirrosis hepática, osteoartritis y fibromialgia. Imagen Andrés García / Instagram



Finalmente, la viuda de Andrés García señaló que el “infierno en el hospital” que vivió fue tan solo seis meses después de que el actor fuera diagnosticado con cirrosis.

“Yo me lo traigo (a su casa) ya grave, a él le habían detectado la cirrosis seis meses antes, pero yo creo que Andrés nunca entendió o dimensionó lo que eso significaba, el saber que es incurable, por ejemplo, él desgraciadamente tenía un problema de adicción”, sentenció.