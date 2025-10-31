Hija de Andrés García se casa con famoso productor de cine: las imágenes de la boda
La actriz reveló que ya contrajo matrimonio con Larry Robinson, con quien se comprometió el pasado mes de junio. El enlace nupcial se celebró en compañía de familiares y amigos.
Andrea García, hija del fallecido Andrés García, se casó con el reconocido productor de cine, Larry Robinson, tras cuatro meses comprometidos.
La propia actriz compartió en su cuenta de Instagram la noticia, junto con una serie de fotografías de la íntima boda, que presuntamente celebraron en California, Estados Unidos.
“Como dijo mi hermosa hija: ‘Casada y enamorada’. Tú, Larry, eres mi milagro hecho realidad, estoy muy feliz y agradecida por nuestra nueva vida juntos. Te amo con el alma”, apuntó en el ‘post’.
Por su parte, el también mánager de Avatar Entertainment comentó la publicación: “Soy el hombre más afortunado del mundo al llamarte ‘mi esposa’. Te amo siempre, mi vida”.
Así fue la boda de Andrea García y Larry Robinson
En las imágenes que tanto Andrea García y Larry Robinson publicaron en la red social, se puede apreciar que su enlace matrimonial se llevó a cabo en un lugar al aire libre.
Ella usó para la importante ocasión un vestido con escote caído sobre los hombros, ceñido a la cintura y largo recto.
Complementó su ‘look’ con una corona de flores blancas en la cabeza, la cual adornaba su melena suelta. Además, optó por un maquillaje ‘natural’.
Entre tanto, el creativo portó un tradicional traje negro. Su único accesorio fueron los lentes, con armazón a juego, que siempre lleva.
En la especial ocasión, Andrea contó con la compañía de su hija Charlotte, así como de su cuñada, Dolores Robinson, y los actores Idalia Valles y Brando Guzmán, que trabajan con su marido.
La suegra de la artista, que en agosto cumplió 103 años, igualmente estuvo presente en las nupcias y festejó con la pareja.
Andrea García estaba distanciada de Andrés García cuando él murió
Al momento en que Andrés García murió, en abril de 2023, Andrea García estaba distanciada de él porque, aunque se lo pidió, él no aceptó que se reconciliaran.
Antes de fallecer, el actor la acusó de haberse alejado de sus parientes por “malas compañías”, con las que él no estaba “de acuerdo”, contó a ‘Ventaneando’.
Tras su deceso, ella colgó en la plataforma digital un sentido mensaje: “Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba, descansa en paz, papá”.