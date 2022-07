Andrés García reveló la sustancia ilegal que consumió desde joven: afectó gravemente su salud

A sus 81 años de edad, el actor de ‘El privilegio de amar” (la cual puedes ver gratis en ViX) se puede jactar de haber disfrutado con gran plenitud una buena vida, o al menos eso es lo que piensa su esposa Margarita Portillo, según sus declaraciones a ‘De primera mano’ del 8 de julio de 2022.

“Una vida bien vivida, ha hecho lo que ha querido, ha disfrutado y ha trascendido. No cualquiera. Él tiene que aprender a hacer las paces consigo mismo”.



La buena vida que disfrutó Andrés García durante años estuvo llena de fiesta y excesos, los cuales a la larga le han pasado factura a su salud, como ser diagnosticado con cirrosis, la última fase de la enfermedad hepática crónica.

De acuerdo con Mayo Clinic, entre las causas principales de este padecimiento que afecta el hígado se distingue el exceso de alcohol. No obstante, el actor originario de República Dominicana cree que el uso y exceso de otras sustancias nocivas también provocaron y agravaron su condición médica.

Andrés García contó qué sustancias ilegales consumió cuando era joven



El actor de 81 años está consciente que el consumo de alcohol ha sido constante en su vida durante décadas, según sus declaraciones al programa de ‘Ventaneado’ el pasado 19 de julio de 2022.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila. Si me eché fácil 30 años en fiestas y parrandas”.



No obstante, el tequila y demás bebidas alcohólicas no fueron lo único que consumió sin medida durante sus años de fiesta.

“Tampoco tomaba sólo tequila… yo cometí muchos excesos”.



El actor expresó en un primer momento que su experiencia con sustancias ilegales contempló un gran abanico de opciones.

“De todo y sin medida. Sustancia, sustanciotas y sustancitas”



Sin embargo, existía una combinación predilecta que reinaba en sus años de fiesta: el alcohol y la cocaína, droga ilegal que probó en la primera mitad de sus veinte y desde ese entonces se volvió consumidor habitual.

“Combinaba el tequila, el perico [cocaína]… Entre los 20 y 25 años fue que me la dieron a probar y me gustó”.



Andrés García advirtió que compartir su experiencia con la cocaína no lo hace con el afán de que los demás también se aventuren a probarlas: señaló que este tipo de sustancia agravó su cirrosis.

“La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo ustedes, porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefaciente”.



El actor destacó que afortunadamente ya no consume cocaína, sin embargo, el exceso con esta y demás sustancias ya tuvieron un grave impacto en su salud.