¿Hijo de Andrés García atacó a su mamá con un cuchillo?: él responde a fuertes acusaciones

Leonardo García, hijo del actor Andrés García, respondió tajante a los supuestos episodios de violencia que habría cometido en contra de su madre, Sandra Vale.

En la edición de la revista TVNotas de este 3 de junio, “una persona allegada a su propia familia y a su mamá” señaló a la publicación mexicana que debido a los supuestos “ataques de irá” que tendría Leonardo García, en una ocasión “acuchilló” a su madre, mientras que en otro momento la habría “golpeado”, por lo que Andrés García, al enterarse, le habría dado “un tiro en el pie”.

Hijo de Andrés García niega ataques a su madre

Al respecto, este 3 de junio, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Leonardo García negó categóricamente las acusaciones plasmadas en la revista, calificándolas como “difamaciones”.

Incluso, aseguró que ya se había puesto en contacto con sus abogados y que en los próximos días emprendería acciones legales en contra de la publicación mexicana.

“A estos chismes no hay que darles auge, pero algo así de fuerte hay que desmentirlo”, declaró y aseguró “jamás” haber cometido un acto de violencia contra su madre.

“Jamás acuchillé a mi mamá y mi papá nunca me metió un tiro. ¿De qué están hablando? Ya no sé si reírme o llorar”, declaró.

“Están difamándonos de forma increíble, como no tienen auge más que hablar terriblemente mal de nosotros los actores, es terrible que hagan eso”, agregó.

Además, calificó las acusaciones como “ cosas horríficas, como una película de terror”.

Por último, Leonardo García desmintió la versión de que su internamiento en una clínica de rehabilitación fue por supuestas adicciones.