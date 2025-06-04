Andrés García

¿Hijo de Andrés García atacó a su mamá con un cuchillo?: él responde a fuertes acusaciones

Leonardo García respondió tajante al supuesto episodio violento que habría cometido en contra de su madre. El hijo de Andrés García prepara demanda contra la revista TVNotas ante fuertes acusaciones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video "Miserable, muerto de hambre": Andrés García explota contra su hijo Leonardo y le lanza advertencia

Leonardo García, hijo del actor Andrés García, respondió tajante a los supuestos episodios de violencia que habría cometido en contra de su madre, Sandra Vale.

En la edición de la revista TVNotas de este 3 de junio, “una persona allegada a su propia familia y a su mamá” señaló a la publicación mexicana que debido a los supuestos “ataques de irá” que tendría Leonardo García, en una ocasión “acuchilló” a su madre, mientras que en otro momento la habría “golpeado”, por lo que Andrés García, al enterarse, le habría dado “un tiro en el pie”.

PUBLICIDAD

Hijo de Andrés García niega ataques a su madre

Más sobre Andrés García

¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara
1:11

¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara

Univision Famosos
La nieta no reconocida de Andrés García también es actriz: no quiere saber nada de su padre
3:04

La nieta no reconocida de Andrés García también es actriz: no quiere saber nada de su padre

Univision Famosos
Nieta no reconocida de Andrés García responde si peleará la herencia del actor
2 mins

Nieta no reconocida de Andrés García responde si peleará la herencia del actor

Univision Famosos
Nieta no reconocida de Andrés García aparece con drástico cambio físico en nuevas fotos
1 mins

Nieta no reconocida de Andrés García aparece con drástico cambio físico en nuevas fotos

Univision Famosos
Hijo de Andrés García estaría en clínica de rehabilitación tras supuestamente agredir a su novia
2 mins

Hijo de Andrés García estaría en clínica de rehabilitación tras supuestamente agredir a su novia

Univision Famosos
Andrés García sufrió “sobredosis” antes de morir: revelan “infierno en el hospital”
2 mins

Andrés García sufrió “sobredosis” antes de morir: revelan “infierno en el hospital”

Univision Famosos
Viuda de Andrés García toma drástica decisión para no arruinar la Navidad de nadie
2 mins

Viuda de Andrés García toma drástica decisión para no arruinar la Navidad de nadie

Univision Famosos
Viuda de Andrés García asegura que el actor “se manifestó” tras paso de huracán en Acapulco
3 mins

Viuda de Andrés García asegura que el actor “se manifestó” tras paso de huracán en Acapulco

Univision Famosos
Viuda de Andrés García compartió la destrucción de su hogar en Acapulco tras paso de Otis
2:13

Viuda de Andrés García compartió la destrucción de su hogar en Acapulco tras paso de Otis

Univision Famosos
Viuda de Andrés García revela que la casa del actor quedó "devastada" tras paso de huracán Otis
3 mins

Viuda de Andrés García revela que la casa del actor quedó "devastada" tras paso de huracán Otis

Univision Famosos

Al respecto, este 3 de junio, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Leonardo García negó categóricamente las acusaciones plasmadas en la revista, calificándolas como “difamaciones”.

Incluso, aseguró que ya se había puesto en contacto con sus abogados y que en los próximos días emprendería acciones legales en contra de la publicación mexicana.

“A estos chismes no hay que darles auge, pero algo así de fuerte hay que desmentirlo”, declaró y aseguró “jamás” haber cometido un acto de violencia contra su madre.

“Jamás acuchillé a mi mamá y mi papá nunca me metió un tiro. ¿De qué están hablando? Ya no sé si reírme o llorar”, declaró.

“Están difamándonos de forma increíble, como no tienen auge más que hablar terriblemente mal de nosotros los actores, es terrible que hagan eso”, agregó.

Además, calificó las acusaciones como “ cosas horríficas, como una película de terror”.

Por último, Leonardo García desmintió la versión de que su internamiento en una clínica de rehabilitación fue por supuestas adicciones.

“Yo me metí a la clínica por mi propia convicción, por mis pérdidas, porque murió mi papá, porque murieron mis gatos y por el tema del departamento, entonces me deprimí y yo me metí a la clínica, no me metieron por otra cosa, hay que aclararlo”, sentenció.

Relacionados:
Andrés GarcíaLeonardo GarcíaFamososEscándalos de famososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD