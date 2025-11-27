Andrés García

¿Ponen a la venta mansión de Andrés García a dos años de su muerte?: su viuda lo aclara

Margarita Portillo compartió los detalles de lo que ocurre con ‘El Paraíso’, el lugar en donde se encuentra la casa en la que el actor vivió durante años y que se ubica en Acapulco, Guerrero.

Por:Dayana Alvino
Video Viuda de Andrés García compartió la destrucción de su hogar en Acapulco tras paso de Otis

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, aclaró cuál es la situación de 'El Paraíso', la preciada propiedad en la que el actor vivía en Acapulco, Guerrero, México.

Ella habló luego de que el reportero Ernesto Buitrón diera a conocer, desde las afueras del área donde están las construcciones, que se encuentra en venta, mostrando los anuncios pintados en una pared.

Propiedad de Andrés García está a la venta, pero incompleta

Ante la confusión, Margarita Portillo confirmó que ‘El Paraíso’, nombre del lugar, está disponible para que lo compren.

“Efectivamente, no había yo querido hablar de esto, pero mi cuñada puso a la venta el terreno que está a nombre de ella”, dijo en entrevista a ‘De primera mano’, este 24 de noviembre.

La pareja del difunto galán de cine relató que la dueña del sitio fue por mucho tiempo Rosa García, pero que, en vida, él decidió regalarle, incluso por lo legal, “una de las parcelas”.

“Lo que es mi parcela no la estoy vendiendo”, señaló, compartiendo que la quiere conservar “por cuestiones afectivas”.

Portillo puntualizó que está de acuerdo con que la tía de Leonardo, Andrés Jr. y Andrea liquide su parte, pese a los recuerdos que ahí hay del fallecido intérprete.

“Yo creo que sí va a ser difícil, todo lo está siendo, aparte de la ausencia de Andrés, su partida y lo que representaba su apoyo en todo sentido”, declaró.

Además, habló de los daños que el huracán Otis, que azotó al estado en 2023, ocasionó a la mansión principal, y otras construcciones,

“Se destruyeron dos cabañas muy grandes, que estaban arriba de la cocina, y las tres que eran como casa-habitación”, relató.

“El edificio está muy bien en pie, pero sí se rompieron todos los vidrios, todos los muebles, los tinacos y cosas así”, añadió.

Aún no se resuelve por completo el tema de la herencia de Andrés García

En esta misma oportunidad, Margarita Portillo reveló que, a más de dos años desde la muerte de Andrés García, todavía no se ha repartido bien la herencia que dejó.

“Han puesto muchas piedras en el camino para que… se ha atrasado mucho que ya se termine la cuestión del testamento”, respondió al ser interrogada por Roberto Palazuelos, Leonardo y Andrés Jr.

“Cosa que a mí me ha costado tiempo, dinero y esfuerzo, pero bueno, todo se arreglará en su momento y pagarán los que tengan que hacerlo”, advirtió.

