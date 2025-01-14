Nieta no reconocida de Andrés García responde si peleará la herencia del actor

Video Nieta no reconocida de Andrés García aparece en 'El Maleficio' y deslumbra con su belleza y talento

Nicole Curiel, presunta hija de Leonardo García y nieta no reconocida de Andrés García, reveló si está dispuesta a pelear la herencia que dejó el fallecido primer actor.

La actriz de 23 años declaró que, aunque está abierta al diálogo con su Leonardo García, su presunto padre, tiene claro que la herencia de Andrés García es algo que no le interesa.

“Si en algún momento se presta la oportunidad de hablar, estaría perfecto. Si no es así, tampoco pasa nada. Ojalá vea todo lo que he logrado por mi esfuerzo, el de mi madre y el de mis abuelos”, compartió con TVNotas en su edición del 14 de enero.

“Como no soy parte de la familia de Leonardo, soy la menos interesada en la herencia de Andrés. Yo solita tendré mi dinero y será a través de mi trabajo”, destacó.

Nicole Curiel señaló que si bien no le guarda rencor a Leonardo García, tampoco le puede decir papá porque “nunca ha estado” cerca de ella y porque, dice, “nunca quiso serlo”.

“No me gusta hablar mal de él. Los comentarios de su familia me dan igual. Cuando era niña, sí me afectaba lo que pasaba, pero ya no. Cuando hablo de él, lo menciono por su nombre. No pienso decirle ‘papá’ a alguien que no quiso serlo. Mi abuelo materno es quien merece ese título”, expresó.

Además, destacó que pese a que Leonardo García le exigió una nueva prueba de ADN para para comprobar su parentesco, finalmente ella se negó, revelando sus razones.

“Leonardo es una persona firme con sus decisiones. Tiene una mente cerrada y no me voy a meter. Después de mucho tiempo, él quiso hacer otras pruebas de paternidad y es muy cansado volver a lo mismo. No soy ratón de laboratorio. Me hubiera gustado no tener su sangre. Es algo fuerte, por cierto”, puntualizó, destacando que continuará abriéndose paso en la actuación bajo su propio esfuerzo.

Nicole Curiel nació el 24 de septiembre de 2001 en la Ciudad de México. La intérprete sería hija de Leonardo García y Karla Curiel, quienes sostuvieron una relación en el pasado.

Leonardo García supo de la existencia de Nicole hasta que ella cumplió año y medio, según contó Karla Curiel a TVNotas en 2011.