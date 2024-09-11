Leonardo García

Hijo de Andrés García estaría en clínica de rehabilitación tras supuestamente agredir a su novia

El actor Leonardo García habría tenido un arranque de ira en contra su novia Flaminia Villagrán, por lo que se encontraría internado en una clínica de rehabilitación para evitar un proceso legal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Por qué Andrés García se peleó con sus hijos? Las polémicas declaraciones que los distanciaron

Leonardo García estaría internado en una clínica de rehabilitación en Morelos, México, desde mediados de julio tras supuestamente agredir a su novia, Flaminia Villagrán.

La periodista Rosario Murrieta reportó en ‘Ventaneando’ que el supuesto ingreso del hijo de Andrés García habría sido una medida impuesta por la especialista en medicina estética para evitar llegar a instancias legales.

PUBLICIDAD

“Flaminia Villagrán (…) que es pareja de Leonardo García, recientemente se supo que vivió una agresión con Leonardo, lo publica hoy una revista, y estamos confirmando que sí, que sí ocurrió, ocurrió el 14 de julio pasado. Leonardo agredió a su pareja en un arranque de violencia”, dijo el 10 de septiembre.

Murrieta explicó que, tras el supuesto arranque de violencia de Leonardo García, su novia habría sido atendida en un hospital al poniente de la Ciudad de México.

Más sobre Leonardo García

¿Hijo de Andrés García atacó a su mamá con un cuchillo?: él responde a fuertes acusaciones
2 mins

¿Hijo de Andrés García atacó a su mamá con un cuchillo?: él responde a fuertes acusaciones

Univision Famosos
Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta
2 mins

Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta

Univision Famosos
La nieta no reconocida de Andrés García también es actriz: no quiere saber nada de su padre
3:04

La nieta no reconocida de Andrés García también es actriz: no quiere saber nada de su padre

Univision Famosos
Nieta no reconocida de Andrés García responde si peleará la herencia del actor
2 mins

Nieta no reconocida de Andrés García responde si peleará la herencia del actor

Univision Famosos
Nieta no reconocida de Andrés García aparece con drástico cambio físico en nuevas fotos
1 mins

Nieta no reconocida de Andrés García aparece con drástico cambio físico en nuevas fotos

Univision Famosos
Desalojan a hijo de Andrés García de su lujoso departamento por supuesto adeudo millonario
3 mins

Desalojan a hijo de Andrés García de su lujoso departamento por supuesto adeudo millonario

Univision Famosos
Viuda de Andrés García reacciona a la presunta denuncia en su contra por maltrato al actor
2 mins

Viuda de Andrés García reacciona a la presunta denuncia en su contra por maltrato al actor

Univision Famosos
Hijo de Andrés García responde si cree que la viuda del actor lo embrujaba
2 mins

Hijo de Andrés García responde si cree que la viuda del actor lo embrujaba

Univision Famosos
Leonardo García habla de la presunta denuncia de Andrés García contra su viuda y del testamento
3 mins

Leonardo García habla de la presunta denuncia de Andrés García contra su viuda y del testamento

Univision Famosos
Viuda de Andrés García responde a Palazuelos y detalla qué heredaron los hijos y ex del actor
3 mins

Viuda de Andrés García responde a Palazuelos y detalla qué heredaron los hijos y ex del actor

Univision Famosos

“Total que ella fue a dar al Hospital Español para ser atendida, imagínense ustedes, sí le pegó, la agredió, y esto ocurrió el 14 de julio”, agregó.

Leonardo García estaría internado en una clínica de rehabilitación desde mediados de julio.
Leonardo García estaría internado en una clínica de rehabilitación desde mediados de julio.
Imagen Mezcalent


Por su parte, la presentadora Linet Puente señaló que un posible problema de irá habría sido la causa de su internamiento en una clínica.

Él tiene problemas de ira, siempre a ha tenido un problema ahí con el humor explosivo”, enfatizó.

Novia de Leonardo García lo habría condicionado para no denunciarlo

Por último, Rosario Murrieta reportó que Flaminia Villagrán habría jugado un papel muy importante en la supuesta problemática, ya que, además de evitar proceder legalmente en contra de su pareja, estaría solventando los gastos de la clínica de rehabilitación.

Su novia Flaminia Villagrán estaría pagando su tratamiento.
Su novia Flaminia Villagrán estaría pagando su tratamiento.
Imagen Leonardo García / Instagram


“Hoy que salió la nota pues nos dimos a la tarea de investigar, de buscar a Leonardo, y nos enteramos de que está en un proceso de rehabilitación en una clínica en Morelos... La clínica la está pagando, la rehabilitación, ni más ni menos que Flaminia Villagrán, esa fue la condición, según nos enteramos, que ella le puso de ‘no voy a denunciar siempre y cuando te metas a una clínica de rehabilitación’”, finalizó.

PUBLICIDAD

Leonardo García y Flaminia Villagrán presumían su relación en redes desde 2022. Hasta el momento, ni el hijo de Andrés García ni su novia han hecho declaraciones sobre el tema.

Video "Miserable, muerto de hambre": Andrés García explota contra su hijo Leonardo y le lanza advertencia
Relacionados:
Leonardo GarcíaAndrés GarcíaHijos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD