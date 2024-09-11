Hijo de Andrés García estaría en clínica de rehabilitación tras supuestamente agredir a su novia

Video ¿Por qué Andrés García se peleó con sus hijos? Las polémicas declaraciones que los distanciaron

Leonardo García estaría internado en una clínica de rehabilitación en Morelos, México, desde mediados de julio tras supuestamente agredir a su novia, Flaminia Villagrán.

La periodista Rosario Murrieta reportó en ‘Ventaneando’ que el supuesto ingreso del hijo de Andrés García habría sido una medida impuesta por la especialista en medicina estética para evitar llegar a instancias legales.

“Flaminia Villagrán (…) que es pareja de Leonardo García, recientemente se supo que vivió una agresión con Leonardo, lo publica hoy una revista, y estamos confirmando que sí, que sí ocurrió, ocurrió el 14 de julio pasado. Leonardo agredió a su pareja en un arranque de violencia”, dijo el 10 de septiembre.

Murrieta explicó que, tras el supuesto arranque de violencia de Leonardo García, su novia habría sido atendida en un hospital al poniente de la Ciudad de México.

“Total que ella fue a dar al Hospital Español para ser atendida, imagínense ustedes, sí le pegó, la agredió, y esto ocurrió el 14 de julio”, agregó.

Leonardo García estaría internado en una clínica de rehabilitación desde mediados de julio. Imagen Mezcalent



Por su parte, la presentadora Linet Puente señaló que un posible problema de irá habría sido la causa de su internamiento en una clínica.

“ Él tiene problemas de ira, siempre a ha tenido un problema ahí con el humor explosivo”, enfatizó.

Novia de Leonardo García lo habría condicionado para no denunciarlo

Por último, Rosario Murrieta reportó que Flaminia Villagrán habría jugado un papel muy importante en la supuesta problemática, ya que, además de evitar proceder legalmente en contra de su pareja, estaría solventando los gastos de la clínica de rehabilitación.

Su novia Flaminia Villagrán estaría pagando su tratamiento. Imagen Leonardo García / Instagram



“Hoy que salió la nota pues nos dimos a la tarea de investigar, de buscar a Leonardo, y nos enteramos de que está en un proceso de rehabilitación en una clínica en Morelos... La clínica la está pagando, la rehabilitación, ni más ni menos que Flaminia Villagrán, esa fue la condición, según nos enteramos, que ella le puso de ‘no voy a denunciar siempre y cuando te metas a una clínica de rehabilitación’”, finalizó.

Leonardo García y Flaminia Villagrán presumían su relación en redes desde 2022. Hasta el momento, ni el hijo de Andrés García ni su novia han hecho declaraciones sobre el tema.