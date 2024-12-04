Nieta no reconocida de Andrés García aparece con drástico cambio físico en nuevas fotos
La actriz Nicole Curiel lució irreconocible en las nuevas fotografías que compartió en sus redes sociales. La joven de 23 años sigue los pasos de su supuesto abuelo en la actuación.
Nicole Curiel, nieta no reconocida de Andrés García sorprendió al aparecer con drástico cambio físico en las nuevas fotografías que compartió.
Con motivo del final de la primera temporada de la serie de terror Reliquias Oscuras, la joven, que sería hija de Leonardo García, compartió imágenes de su personaje, luciendo, en algunas de ellas, totalmente ensangrentada, poseída y hasta con los ojos vendados.
“GRACIAS CONCHIS”, escribió la intérprete de 23 años al pie de su publicación, haciendo énfasis en que también compartiría un compilado de las transformaciones que sufrió su personaje a lo largo de los 13 capítulos de la historia inspirada en leyendas urbanas de terror y suspenso.
¿Quién es Nicole Curiel, nieta no reconocida de Andrés García?
Nicole Curiel nació el 24 de septiembre de 2001 en la Ciudad de México. La intérprete sería hija de Leonardo García y Karla Curiel, quienes sostuvieron una relación en el pasado.
De acuerdo con la madre de la actriz, Leonardo García supo de la existencia de su supuesta hija hasta que ella cumplió año y medio, según contó Karla Curiel a TVNotas en 2011.
Debido a que creció alejada de su supuesto padre, Nicole Curiel nunca pudo conocer a Andrés García, quien falleció el 4 de abril de 2023. Sin embargo, sí siguió sus pasos en la actuación.
Nicole se preparó como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA), lo que años después la llevó a participar en telenovelas como como Una Familia de Diez, Si nos dejan, La Herencia, Mi camino es amarte y El Maleficio.
En 2022, la nieta no reconocida de Andrés García se convirtió en una de las protagonistas de Mujeres Asesinas.