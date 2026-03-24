Andrea Legarreta

Sobrino de Andrea Legarreta murió hace 2 años y su mamá recuerda el terrible accidente: “Empecé a gritar”

Mateo murió a los 14 años el 22 de marzo de 2024 tras sufrir una caída en moto que le causó una grave lesión cerebral. Su mamá recordó los dramáticos momentos que pasó cuando ocurrió el fatal accidente.

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Por:Elizabeth González
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Un mes antes de celebrar el segundo aniversario luctuoso del sobrino de Andrea Legarreta, Valentina Martínez, mamá del adolescente, contó detalles del terrible accidente de motocross que le quitó la vida a su hijo.

En el podcast ‘Perfectamente Incómodas’, la prima de Andrea Legarreta reveló que la caída de Mateo sucedió en el ‘Three Palms’, en Conroe, Texas, una pista que era “un sueño” para él.

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“Llegamos, se empezaron a preparar para entrar a la pista. Homero (su esposo) estaba para entrar a la pista. El primero que entra es Mateo y por algo yo me voy con él. Son cosas que yo normalmente no hago, o sea, siempre me quedo ahí y ellos entran, lo persigné, se persignó, hicimos puño y se metió a la pista y en la segunda vuelta se cayó. Fue una caída impactante.”, contó el 12 de febrero.

Así fue el accidente en el que perdió la vida

“La verdad es que entró en una zona de whoops, que son como una ola. Se le descontroló la moto, él se fue hacia un lado y la moto se fue hacia el otro. Yo no vi cómo cayó (…) pero cuando sucedió yo dije: ‘algo pasó’. Agarré mi teléfono, le marqué a Homero, le dije: ‘háblale a una ambulancia porque Mateo se cayó”, agregó.

Valentina aseguró que al acercarse a la zona en que había ocurrido el accidente de su hijo, la posición en la que se encontraba Mateo no le gustó. Incluso, pensó lo peor.

“Cuando me acerco a ver a Mateo, no me gustó la posición que tenía. Había perdido el conocimiento, pero estaba dormido, estaba roncando, literalmente se escuchaban sus ronquidos”, dijo.

“Yo empecé a gritar y, al mismo tiempo, le hablé al 911 (…) llegó Homero, trató como que de hablarle: ‘Mateo, estamos aquí’ Ya habían llegado los bomberos, ya estaba la ambulancia y algo me hizo acercarme a él y abrirle los ojos (…) sus pupilas estaban totalmente dilatadas y ahí dije a Homero: ‘Mateo se murió’”, relató.

La prima de Andrea Legarreta concluyó su relato, asegurando que fueron 72 horas críticas en las que Mateo luchó por su vida.

Mateo falleció a los 14 años el 22 de marzo de 2024 a consecuencia de una lesión cerebral severa que derivó en muerte cerebral, según contó Valentina Martínez.

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