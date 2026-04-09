Andrea Legarreta Hijas de Andrea Legarreta reaccionan a comentarios hacia sus papás por viajar juntos y sin sus parejas Mía y Nina Rubín se sinceraron sobre la dinámica familiar que tienen con sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín, ahora que ambos tienen nuevas parejas.



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Video ¿Andrea Legarreta viajaría con su pareja, su ex Erik Rubín y su nueva novia? Su respuesta sorprendió

Mía y Nina, hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín, reaccionaron a los “comentarios” positivos y negativos que surgieron alrededor de la relación que mantienen sus padres, luego de que se fueran de vacaciones juntos y sin sus respectivas parejas a Florida.

“¡Qué hablen! Al final siempre van a hablar bonito, bien, mal… nosotros vamos a seguir disfrutando y nos la vamos a seguir pasando bien”, declaró Mía ante las cámaras de Berenice Ortiz el 9 de abril.

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Las chicas también fueron cuestionadas sobre “la incomodidad” que podría surgir entre los hijos al ver “a los papás con otra pareja”. Sin embargo, ambas dejaron claro que ese no era su caso.

“No, para nada. Estábamos felices, son lo máximo. Venga chicos. Alegría, paz y amor”, dijo Nina, mientras que Mía Rubín agregó: “No, no es el caso”.

Por otro lado, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín aseguró que la separación de sus padres es un tema completamente superado tanto por ella como para su hermana, ya que ha pasado suficiente tiempo desde que los famosos tomaron la decisión ponerle punto final a su matrimonio.

“Ya pasaron seis años, obviamente ya lo tenemos súper superado. Al contrario, nosotros no tuvimos ningún tipo de trauma, ni mala reacción hacia eso, al contrario, creo que fue una decisión que funcionó para todos y fue para bien, como lo hemos hablado en miles de otras entrevistas”, expresó la cantante, de 20 años.

“La verdad yo entiendo que siempre va a ser tema porque mis papás estuvieron juntos por muchísimos años, fueron una pareja muy importante en el medio, pero pues ya pasaron como seis años”, sentenció.

Andrea Legarreta y Erik Rubín sí invitaron a sus nuevas parejas a su viaje familiar

A finales de marzo, Andrea Legarreta declaró a Despierta América que tanto ella como su exesposo habían invitado a sus nuevas parejas a su viaje familiar y, aunque aseguró que esta vez no pudieron acompañarlos, señaló que tal vez en un futuro podrían hacerlo.

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“Tanto Erik como yo preguntamos si ellos iban a poder, pero resulta que no, no podían, entonces lo hacemos de cuatro, pero de pronto, no sé, nos cae alguno de los dos o los dos”, dijo.