Andrea Legarreta Novio de Andrea Legarreta se tatúa la inicial de la presentadora: así reaccionó ella Luis Carlos Origel sorprendió a la presentadora al tatuarse la inicial de su nombre sobre su hombro.



Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, se tatuó la inicial de la presentadora durante la transmisión del programa Hoy.

Durante la emisión del 10 de marzo, se presentó un grupo de tatuadores para hablar de la técnica de linóleo, grabados en los que se utilizan tintas orgánicas y que se caracterizan por implementarse a través de un sello.

El novio de Andrea Legarreta se animó a tatuarse la letra ‘A’ en su hombro izquierdo en honor a la presentadora.

Así reaccionó Andrea Legarreta

En las redes del programa Hoy fue compartida la reacción de Andrea Legarreta, quien al percatarse de que su novio se encuentra con los tatuadores, se acerca y luego se aleja de ellos corriendo con aparente emoción.

Enseguida, se muestra el momento en que ella señala la letra ‘A’ y luego abraza a Luis Carlos Origel.

“Confirmando antes de tatuarme su inicial”, escribieron.

Luis Carlos Origel se tatuó la inicial de Andrea Legarreta. Imagen Programa Hoy / Instagram



Según explicaron los tatuadores en el programa Hoy, la tinta que se utiliza para este tipo de tatuajes “es a base de agua” y tiene una duración de una a dos semanas.

Andrea Legarreta confirma romance

Andrea Legarreta hizo pública su relación con Luis Carlos Origel el 14 de enero durante una entrevista con Televisa Espectáculos.

“Como dicen, lo que se ve, no se juzga, es más que evidente… y bueno, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años”, declaró tras ser cuestionada por su romance.

Luis Carlos Origiel es modelo, presentador de ‘Expreso de la Mañana’ y colabora como coach fitness en Hoy.