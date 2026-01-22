Andrea Legarreta Andrea Legarreta reacciona a “comentarios mala onda” tras anunciar noviazgo con joven presentador La presentadora envió un contundente mensaje a sus haters luego de hacer publico su romance con el Luis Carlos Origel.



Video Pepillo Origel reacciona al noviazgo de su sobrino con Andrea Legarreta y ella le responde

Andrea Legarreta reaccionó a críticas tras anunciar noviazgo con el presentador Luis Carlos Origel.

Según reportes de la prensa mexicana como Milenio, Excélsior y El Heraldo de México, el romance de la presentadora ha provocado reacciones divididas, ya que mientras algunos la felicitaron por su noviazgo con el sobrino del periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel, otros habrían opinado sobre su vida personal, lo que daría pie a que ella reaccionara con un contundente mensaje hacia sus haters.

“Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme los comentarios mala onda y los que saben mejor qué debo hacer con mi vida que yo”, escribió junto a una fotografía viendo su reloj el 21 de enero.

Andrea Legarreta manda mensaje a sus haters. Imagen Andrea Legarreta / Instagram



No está claro si Andrea Legarreta se pronunció directamente sobre las críticas a su noviazgo, ya que la presentadora mexicana no hizo más comentarios. Sin embargo, el mismo día en que anunció su romance, agradeció las muestras de cariño.

Andrea Legarreta confirma romance

A tres años de su divorcio del cantante Erik Rubín, Andrea Legarreta hizo público su noviazgo con Luis Carlos Origel durante una entrevista con Televisas Espectáculos el 26 de enero.

“Como dicen, lo que se ve, no se juzga, es más que evidente… y bueno, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años”, declaró tras ser cuestionada por su romance.

“De pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz. Y no, no me animaba hasta que, de pronto… no pensaba en eso… tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende… y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”, aseguró.