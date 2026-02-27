Andrea Legarreta Andrea Legarreta y su novio “turistean” con las hijas de la presentadora: “Un día perfecto” La presentadora y el ‘coach’ disfrutaron de tiempo de calidad con Mía y Nina Rubín, dejando claro que su vínculo es bueno. La pareja confirmó su romance a mediados de enero.



Andrea Legarreta compartió el “día perfecto” que pasó al lado de su novio, Luis Carlos Origel, y sus hijas, Mía y Nina Rubín, recientemente.

La presentadora del programa Hoy dio muestra de que el vínculo entre sus retoños, fruto de su relación con Erik Rubín, y su actual pareja es estable.

Andrea Legarreta disfruta con su novio e hijas

Este 26 de febrero, Andrea Legarreta subió a su cuenta de Instagram una serie de fotografías del paseo que dio con Luis Carlos, Mía y Nina en la Ciudad de México.

“Turisteando en azul… CDMX… La Casa Azul, Museo Frida Kahlo, en Coyoacán y el restaurante Azul Histórico, en el centro de la ciudad”, describió ella.

El cuarteto, y sus acompañantes, se retrataron en diversas áreas de la que alguna vez fue residencia de la reconocida pintora y su esposo, Diego Rivera.

La también actriz y el comentarista, quienes hicieron público su romance a inicios de este año, posaron de forma romántica para la cámara.

Andrea Legarreta, sus hijas, Mía y Nina, y su pareja, Luis Carlos Origel, pasaron tiempo juntos. Imagen Andrea Legarreta/Instagram

Igualmente, el grupo disfrutó de una cena mexicana, la cual la artista calificó como una “exquisita experiencia gastronómica”.

“Y si sumamos la deliciosa compañía, conversaciones y amor, todo se resume a un día perfecto e inolvidable”, aseveró.

Andrea Legarreta disfrutó de una cena en compañía de su pareja e hijas. Imagen Andrea Legarreta/Instagram

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel suman recuerdos

Para celebrar el pasado Día de San Valentín, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se ‘escaparon’ a San Miguel de Allende, en Guanajuato (México).

En las postales que difundieron en redes sociales, se les puede ver recorriendo la ciudad y acudiendo a sitios emblemáticos.

El dúo inició su idilio tras años de mantener una amistad, la cual se dio por casualidad pues él es sobrino de ‘Pepillo’ Origel, quien ha trabajado con ella.