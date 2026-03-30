Erik Rubín

Erik Rubín presume salida con su nueva pareja y su hija Nina: “Que viva el amor”

El cantante confirmó que se está dando otra oportunidad en el amor. Él destapó que su pareja y su retoño conviven sin problemas.

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Erik Rubín confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor, a tres años de su separación con Andrea Legarreta.

Este fin de semana, el cantante presumió que su pareja ya incluso pasa tiempo con, al menos, una de sus dos hijas, Nina.

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Erik Rubín presume convivencia de su novia e hija

Fue por medio de sus Historias de Instagram que Erik Rubín difundió diversas fotografías y videos en los que se le puede ver al lado de su novia y Nina.

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Los tres viajaron a Monterrey, Nuevo León, y asistieron al festival de música ‘Tecate Pa’l Norte 2026’, según dio a conocer el también actor.

Entre las postales que difundió se encuentra una que captaron mientras se encontraban al interior de un restaurante.

También colgó una ‘selfie’ que se tomaron, casi al caer la noche, a la orilla de un lago y en la que salen muy sonrientes.

Ellos igualmente se dejaron ver disfrutando de las presentaciones que brindaron agrupaciones como The Killers y Molotov.

Erik Rubín mostró que su novia e hija, Nina, ya conviven.
Erik Rubín mostró que su novia e hija, Nina, ya conviven.
Imagen Erik Rubín/Instagram

Erik Rubín habla de su nueva relación

En entrevista con ‘Ventaneando’, Erik Rubín fue cuestionado acerca de la convivencia entre su “nueva novia”, de la que no ha dicho su identidad, y su hija Nina.

“Sí, es correcto”, replicó, negándose a contar su historia de amor. “Como ven, aquí estamos. La estamos pasando muy bien”.

“Sí, que viva el amor. Venimos nosotros aquí al festival. La estamos pasando increíble, como siempre, aquí en Monterrey”, concluyó el tema.

El intérprete de ‘No para de llover’ destapa su romance a meses que su ex, Andrea Legarreta, hiciera lo mismo.
La presentadora reconoció en enero que sale con Luis Carlos Origel, sobrino de ‘Pepillo’ Origel y conductor de televisión.

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