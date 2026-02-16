Andrea Legarreta Exesposo de Andrea Legarreta habla del romance de la presentadora con sobrino de Pepillo Origel El cantante Erik Rubín habló del sentimiento que le envuelve a ver a su exesposa rehacer su vida con el presentador Luis Carlos Origel.



Video Hija de Andrea Legarreta reacciona a romance de su madre con sobrino de Pepillo Origel

Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta, habló por primera vez del romance de la presentadora con el sobrino del periodista Pepillo Origel.

El cantante se sinceró frente a las cámaras sobre el sentimiento que lo envuelve a ver a su exesposa rehacer su vida con el presentador Luis Carlos Origel, a quien él considera “un gran amigo” y quiere mucho.

“Ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz, nos vemos diario”, declaró a Edén Dorantes el 15 de febrero.

El intérprete de ‘Cuando mueres por alguien’ aseguró que, a pesar del romance de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel, su relación con ella continúa intacta. Incluso, subrayó que “se fortalece”.

“Nuestra dinámica de familia no termina, inclusive se fortalece de otras formas y a mí me encanta verla feliz, contenta… Él es un gran tipo, lo quiero mucho, es un gran amigo y qué mejor que sea alguien así, que además conocemos todos también. La veo muy contenta y me da mucho gusto por ella”, insistió.

Erik Rubín se refirió a las publicaciones en las que Andrea Legarreta ha hecho evidente la cercanía de su pareja con su familia, pero sobre todo con él, dejando claro que “el qué dirán” lo tienen sin cuidado, pues su prioridad es el “bienestar” de su gente cercana.

“A mí lo que me interesa es el bienestar de mi gente, de mi familia, no el qué dirán. Sé que a lo mejor hay gente que se les hace extraño (verlo cerca del novio de Legarreta). A mí se me hacen más extrañas las peleas, las guerras, pero eso se ha normalizado. Yo amor para mí, para mi gente, para los demás. La verdad es lo que siempre he deseado inclusive hasta para mis enemigos, que no tengo enemigos”, dijo.

Así celebró Andrea Legarreta el cumpleaños de su exesposo, Erik Rubín. Imagen Andrea Legarreta / Instagram

¿Erik Rubín estrena romance?

Por último, Erik Rubín respondió a los rumores de que estaría estrenando romance tras ser captado por Kadri Paparazzi en compañía de una misteriosa mujer a días de que Andrea Legarreta confirmara su noviazgo con Luis Carlos Origel.

“ No, no es mi pareja, no empiecen, no empiecen…”, respondió contundente a Edén Dorantes.