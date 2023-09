¿Enrique Peña Nieto quiso impedir la boda de Anahí y Manuel Velasco? Ella responde

“Voy a decir una cosa que seguramente me vas a decir que no, pero tengo confirmada la información; soy reportero de 55 años. En su momento, el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y a Anahí que no se casaran”, expresó frente a las cámaras ante la sorpresa de Anahí.