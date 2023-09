Christian Chávez responde a polémica por usar traje de charro rosa con tenis en concierto de RBD

“Estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, pero no es un traje de charro, yo no soy charro, esto es simplemente una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro y no soy competencia. Obviamente respeto muchísimo a su comunidad y si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así”, puntualizó.