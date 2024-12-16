Anahí y Dulce María se reúnen con actrices de Rebelde por motivo especial: ¿Maite Perroni no quiso ir?

Video Anahí se lució en la decoración de la cena para los RBD: hubo orquídeas a la luz de las velas

Anahí y Dulce María se reunieron con algunas actrices de la telenovela Rebelde por un motivo muy especial: el cumpleaños 39 de la intérprete de ‘Roberta Pardo’.

El 15 de diciembre, la investigadora de ¿Quién es la Máscara? compartió algunas fotografías de la fiesta sorpresa que le preparó a Dulce María, quien el pasado 6 de diciembre había celebrado su cumpleaños.

A la reunión asistieron famosas como María Fernanda Malo ('Sol de la Riva') y Zoraida Gómez ('José Luján'), siendo Maite Perroni una de las grandes ausentes a la celebración, en la que también estuvieron presentes los hijos de las artistas y sus esposos.

Anahí preparó una fiesta sorpresa para Dulce María. Imagen Anahí / Instagram



“Gracias Anahí”, escribió Dulce María a manera de agradecimiento en su publicación de Instagram, donde compartió algunas fotografías con sus amigas.

Así fue el reencuentro de las actrices de Rebelde. Imagen Anahi Instagram / Zoraida Gómez Instagram

La ausencia de Maite Perroni

Aunque no está claro si Maite Perroni fue convocada a la fiesta sorpresa de Dulce María, a mediados de noviembre la intérprete reveló que una nueva reunión con los integrantes de RBD era básicamente imposible debido a las diferencias que habían surgido entre ellos luego de la demanda millonaria que presentaron en contra de su exmánager, Guillermo Rosas.

“La verdad creo que cerramos un ciclo, creo que hay que estar sumamente agradecido por todo lo que pudimos compartir con los fans, que algo que se veía como tan inalcanzable que era hacer esto, lo pudimos hacer, tuvimos la fortuna de vivirlo dos veces y eso es con lo que yo me quiero quedar, ¿sabes?, con esa paz, con las cosas buenas y eso”, declaró a la revista mexicana Glamour, donde fue reconocida como ‘Mujer del Año’.

El pasado 6 de diciembre, Maite Perroni tampoco le dedicó una felicitación pública a Dulce María por su cumpleaños. Sin embargo, este lunes 16 de diciembre dejó al descubierto que ha estado inmersa en el próximo lanzamiento de su libro ‘Mi viaje como Rebelde’.