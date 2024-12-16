Dulce Maria

Anahí y Dulce María se reúnen con actrices de Rebelde por motivo especial: ¿Maite Perroni no quiso ir?

Anahí organizó una reunión muy especial con sus excompañeras de la telenovela Rebelde. La ausencia de Maite Perroni demostraría un fuerte distanciamiento con ellas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Anahí se lució en la decoración de la cena para los RBD: hubo orquídeas a la luz de las velas

Anahí y Dulce María se reunieron con algunas actrices de la telenovela Rebelde por un motivo muy especial: el cumpleaños 39 de la intérprete de ‘Roberta Pardo’.

El 15 de diciembre, la investigadora de ¿Quién es la Máscara? compartió algunas fotografías de la fiesta sorpresa que le preparó a Dulce María, quien el pasado 6 de diciembre había celebrado su cumpleaños.

PUBLICIDAD

A la reunión asistieron famosas como María Fernanda Malo ('Sol de la Riva') y Zoraida Gómez ('José Luján'), siendo Maite Perroni una de las grandes ausentes a la celebración, en la que también estuvieron presentes los hijos de las artistas y sus esposos.

Anahí preparó una fiesta sorpresa para Dulce María.
Anahí preparó una fiesta sorpresa para Dulce María.
Imagen Anahí / Instagram

Más sobre Dulce Maria

Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil
2 mins

Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil

Univision Famosos
Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’
0:56

Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’

Univision Famosos
Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?
1:03

Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Univision Famosos
Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"
1 mins

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

Univision Famosos
'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD
2 mins

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Univision Famosos
Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?
2 mins

Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?

Univision Famosos
Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"
0:48

Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"

Univision Famosos
Hijos de Anahí y Dulce María protagonizan tierno momento: su foto ventilaría esto
2 mins

Hijos de Anahí y Dulce María protagonizan tierno momento: su foto ventilaría esto

Univision Famosos
RBD hace inesperado anuncio tras desfalco millonario de exintegrante de su equipo
2 mins

RBD hace inesperado anuncio tras desfalco millonario de exintegrante de su equipo

Univision Famosos
RBD contradice a exmánager: acusan “irregularidades” en auditoria y desfalco millonario
2 mins

RBD contradice a exmánager: acusan “irregularidades” en auditoria y desfalco millonario

Univision Famosos


“Gracias Anahí”, escribió Dulce María a manera de agradecimiento en su publicación de Instagram, donde compartió algunas fotografías con sus amigas.

Así fue el reencuentro de las actrices de Rebelde.
Así fue el reencuentro de las actrices de Rebelde.
Imagen Anahi Instagram / Zoraida Gómez Instagram

La ausencia de Maite Perroni

Aunque no está claro si Maite Perroni fue convocada a la fiesta sorpresa de Dulce María, a mediados de noviembre la intérprete reveló que una nueva reunión con los integrantes de RBD era básicamente imposible debido a las diferencias que habían surgido entre ellos luego de la demanda millonaria que presentaron en contra de su exmánager, Guillermo Rosas.

“La verdad creo que cerramos un ciclo, creo que hay que estar sumamente agradecido por todo lo que pudimos compartir con los fans, que algo que se veía como tan inalcanzable que era hacer esto, lo pudimos hacer, tuvimos la fortuna de vivirlo dos veces y eso es con lo que yo me quiero quedar, ¿sabes?, con esa paz, con las cosas buenas y eso”, declaró a la revista mexicana Glamour, donde fue reconocida como ‘Mujer del Año’.

El pasado 6 de diciembre, Maite Perroni tampoco le dedicó una felicitación pública a Dulce María por su cumpleaños. Sin embargo, este lunes 16 de diciembre dejó al descubierto que ha estado inmersa en el próximo lanzamiento de su libro ‘Mi viaje como Rebelde’.

Según los fans de las artistas, la ausencia de Maite Perroni en la fiesta de cumpleaños de Dulce María reflejaría un fuerte distanciamiento con ellas.

Relacionados:
Dulce MariaAnahí Maite PerroniEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD