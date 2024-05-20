Tras desaire a Anahí, Dulce María reconoce problemas con RBD: "No son habladurías"

Video Anahí construyó un 'pueblo de fantasía' para el cumpleaños de sus hijos: no escatimó para consentirlos

Después de que el cumpleaños de Anahí pasara desapercibido para los RBD en redes sociales, Dulce María ha roto el silencio sobre los problemas que afectan a los integrantes debido a un presunto fraude por parte de su exmánager, Guillermo Rosas.

Aunque no ha proporcionado detalles sobre si su relación con Anahí está fracturada, como se ha rumoreado, la actriz confirmó que actualmente están llevando a cabo una auditoría para investigar supuestas inconsistencias.

“Por el momento, no hemos presentado demandas ni nada similar. Al igual que cualquier empresa que detecta irregularidades, estamos en proceso de auditoría”, declaró en una entrevista publicada por Despierta América el 17 de mayo.

Dulce María explicó que, a cinco meses de haber concluido su gira ‘Soy Rebelde Tour’, no puede dar más información sobre los resultados de la investigación.

“Ya se han identificado irregularidades en la primera fase de la auditoría, pero no puedo proporcionar más detalles. No me corresponde divulgar esa información”, comentó.

Reconoció que este es un momento difícil para todos los integrantes y prometió mantener informado al público sobre los avances de la auditoría.

“Es doloroso y decepcionante lo que estamos viviendo. Ojalá pudiera compartir más”, añadió.

Las declaraciones de Dulce María se suman a las de Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, quien días antes confirmó en un programa de espectáculos que “hay un faltante”.

“Estamos revisando todo el tema interno del tour y considerando hablar con las empresas involucradas para entender dónde están los recursos y cuánto falta”, afirmó Tovar.

Polémica y supuestas indirectas entre los RBD

Aunque hasta ahora ninguno de los involucrados ha emitido una declaración oficial sobre si su relación personal se vio afectada por el presunto fraude, las especulaciones han surgido tras algunas supuestas indirectas.

Tanto Dulce María como Christian Chávez y Christopher Uckermann compartieron el mismo mensaje en el que exigieron “respeto” y “lealtad” después de que Anahí felicitara a su exmánager en su cumpleaños, argumentando que en su corazón no hay lugar para el rencor.