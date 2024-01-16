Hija menor de Alexis Ayala casi muere: actor revela qué fue lo que pasó

Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Alexis Ayala estuvo casado con Fernanda López de 2014 a 2021, año en que anunciaron su separación con un breve comunicado. Fruto de dicha relación nació su hija Roberta, quien estuvo a punto de morir al nacer.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante el pasado 13 de enero, el actor recordó que su hija se salvó de milagro, pues tuvo un “nacimiento complicado”.

PUBLICIDAD

“Ella es una niña que sabe su historia, sabe cómo salió adelante y lo que sí me dijeron los médicos fue ‘te voy a decir que sí se va a dar porque es mujer’. Ahí es donde dije wow, la fuerza que tiene la mujer, tienen una cuestión de lucha que nosotros los hombres no tenemos”, comentó.

El villano de ‘Si nos dejan’, telenovela que puedes ver en ViX, detalló que está muy orgulloso y feliz de ver plena a Roberta.

“Aquí está y le encanta el futbol, a mí no me gusta y ella juega muy bien, amo a mi hija… Mi familia es muy pequeña, es mi madre, mis dos hijas y Cinthia, mi esposa”, señaló.

Aunque en su reciente charla no relató detalles de por qué su hija menor casi pierde la vida al nacer, en 2020 habló al respecto y casi al borde de las lágrimas reveló qué pasó.

Alexis Ayala revela por qué su hija casi muere al nacer

Fue en junio de 2020 que Alexis Ayala acudió como invitado al programa Montse y Joe de Unicable, donde detalló qué situación sufrió su hija Roberta al nacer.

“Nació ochomesina, fue cesárea… Tenía 15 días sin crecer dentro de la mamá, la niña avisó”, confesó.

El actor relató qué fue lo que pasó con Fernanda López y cómo tras nacer, su hija luchó por su vida, pasando casi un mes en una incubadora.

“La llevé de emergencia, mi mujer estaba en un grito… Nace, se la pusieron a la mamá, me la pusieron a mí 10 segundos y se la llevaron a una incubadora. Estuvo 28 días en la incubadora, luego estuvo un mes en mi casa con enfermera 24 horas y luego estuvo viviendo cuatro meses en la playa y venía cada tres semanas a consulta para que sus pulmones que estaban colapsados”, indicó.

PUBLICIDAD

Casi al borde de las lágrimas, Alexis Ayala expresó que desde ese día sabe que su hija Roberta es “un pedacito de Dios”.