¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás?: ellos reaccionan a 'indiscreción' de famoso actor

Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio reaccionaron a la ‘indiscreción’ de Sergio Mayer, quien en un encuentro con la prensa mexicana ventiló que la actriz estaba “embarazada”.

“Te dije que no lo dijeras, pend**o, me va a matar Cinthia… Perdón, mi amor”, expresó Alexis Ayala ante Televisa Espectáculos, este 2 de julio, luego de que el actor expresara que su compañero sería “papá”.

“Pero bueno, por eso los cambios de casa y todo lo que estamos haciendo. Guárdense la nota”, pidió el actor en medio de gritos y la solicitud expresa de Sergio Mayer de ser “el padrino” de su primer bebé con la actriz.

Ante el revuelo de la noticia, Alexis Ayala fue cuestionado más tarde sobre el “embarazo” de Cinthia y si estaba molesto con Mayer por haberse “robado la nota”.

“Hasta que Cinthia no lo diga, no lo debimos haber dicho…”, expresó. “No, ¿cómo se va a acabar la amistad si va a ser el padrino?”, dijo Ayala. “Me tenía que robar la nota, me encanta protagonizar y lo tenía que decir”, declaró enseguida Mayer.

Así reaccionó Cinthia Aparicio ante la ‘indiscreción’ de Sergio Mayer

El actor de ‘Si Nos Dejan’ se comunicó con la actriz por videollamada para ‘disculparse’ y, a la vez, comunicarle que la prensa ya estaba enterada de su “embarazo”.

“Ya les dijo Sergio que estás embarazada y que por eso nos estamos cambiando de casa”, expresó al mismo tiempo en que la mostraba a través de la pantalla de su celular frente a las cámaras.

“Mi amor, ya les dijo, ya ni modo, ya soltó la nota”, agregó Ayala mientras ella movía negativamente la cabeza.

“No es cierto, no es cierto… eso es mentira”, declaró finalmente Cinthia Aparicio.

Cinthia Aparicio no está embarazada: fue broma

La noticia del embarazo de Cinthia Aparicio solo se trató de una broma de los actores. Sin embargo, Alexis Ayala dejó en claro que no descarta convertirse en padre junto a su esposa en un futuro no muy lejano.

“Es broma, es broma, es broma. Hasta le marqué a Cinthia para seguir el juego, pero ella: ‘No es cierto’. Pero no, es broma. El día que eso sea cierto no lo vamos a decir así”, confesó a 'De Primera Mano'.