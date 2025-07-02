Alexis Ayala

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás?: ellos reaccionan a 'indiscreción' de famoso actor

Sergio Mayer fue 'reprendido' de inmediato por Alexis Ayala luego de que éste ventilara que Cinthia Aparicio estaba "embarazada". “Te dije que no lo dijeras”, expresó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio reaccionaron a la ‘indiscreción’ de Sergio Mayer, quien en un encuentro con la prensa mexicana ventiló que la actriz estaba “embarazada”.

“Te dije que no lo dijeras, pend**o, me va a matar Cinthia… Perdón, mi amor”, expresó Alexis Ayala ante Televisa Espectáculos, este 2 de julio, luego de que el actor expresara que su compañero sería “papá”.

PUBLICIDAD

“Pero bueno, por eso los cambios de casa y todo lo que estamos haciendo. Guárdense la nota”, pidió el actor en medio de gritos y la solicitud expresa de Sergio Mayer de ser “el padrino” de su primer bebé con la actriz.

Ante el revuelo de la noticia, Alexis Ayala fue cuestionado más tarde sobre el “embarazo” de Cinthia y si estaba molesto con Mayer por haberse “robado la nota”.

Más sobre Alexis Ayala

Esposa de Alexis Ayala reacciona tras Paty Díaz revelar presuntas agresiones del actor
2 mins

Esposa de Alexis Ayala reacciona tras Paty Díaz revelar presuntas agresiones del actor

Univision Famosos
Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz
3 mins

Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz

Univision Famosos
Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”
2 mins

Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”

Univision Famosos
“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala
2 mins

“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

Univision Famosos
¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz
2 mins

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz

Univision Famosos
La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera
1:15

La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera

Univision Famosos
Casa de Alexis Ayala se inunda: él y su esposa acababan de mudarse a su nuevo hogar
2 mins

Casa de Alexis Ayala se inunda: él y su esposa acababan de mudarse a su nuevo hogar

Univision Famosos
Hija menor de Alexis Ayala casi muere: actor revela qué fue lo que pasó
2 mins

Hija menor de Alexis Ayala casi muere: actor revela qué fue lo que pasó

Univision Famosos
Esposa de Alexis Ayala será incluida en el testamento del actor: ella cuenta lo que hablaron
2 mins

Esposa de Alexis Ayala será incluida en el testamento del actor: ella cuenta lo que hablaron

Univision Famosos
Esposa de Alexis Ayala responde si le "molesta" ser madrastra: ¿saldría en familia con la ex del actor?
2 mins

Esposa de Alexis Ayala responde si le "molesta" ser madrastra: ¿saldría en familia con la ex del actor?

Univision Famosos

“Hasta que Cinthia no lo diga, no lo debimos haber dicho…”, expresó. “No, ¿cómo se va a acabar la amistad si va a ser el padrino?”, dijo Ayala. “Me tenía que robar la nota, me encanta protagonizar y lo tenía que decir”, declaró enseguida Mayer.

Así reaccionó Cinthia Aparicio ante la ‘indiscreción’ de Sergio Mayer

El actor de ‘Si Nos Dejan’ se comunicó con la actriz por videollamada para ‘disculparse’ y, a la vez, comunicarle que la prensa ya estaba enterada de su “embarazo”.

“Ya les dijo Sergio que estás embarazada y que por eso nos estamos cambiando de casa”, expresó al mismo tiempo en que la mostraba a través de la pantalla de su celular frente a las cámaras.

“Mi amor, ya les dijo, ya ni modo, ya soltó la nota”, agregó Ayala mientras ella movía negativamente la cabeza.

“No es cierto, no es cierto… eso es mentira”, declaró finalmente Cinthia Aparicio.

Cinthia Aparicio no está embarazada: fue broma

La noticia del embarazo de Cinthia Aparicio solo se trató de una broma de los actores. Sin embargo, Alexis Ayala dejó en claro que no descarta convertirse en padre junto a su esposa en un futuro no muy lejano.

PUBLICIDAD

“Es broma, es broma, es broma. Hasta le marqué a Cinthia para seguir el juego, pero ella: ‘No es cierto’. Pero no, es broma. El día que eso sea cierto no lo vamos a decir así”, confesó a 'De Primera Mano'.

“Para mí (ser papá de nuevo es un sueño) y más ahorita, como que me ilusiona más. Ella está ahorita muy enfocada en la carrera, pero yo lo que le digo es: ‘Mi amor, no te tardes mucho en tomar la decisión porque al rato, voy a tener todas las ganas, pero tal vez no toda la energía de subirme a la resbaladilla’ (…) Cuando eso suceda la noticia la daremos como siempre damos las noticias”, concluyó.

Relacionados:
Alexis AyalaCinthia AparicioFamososEscándalos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD