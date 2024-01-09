Esposa de Alexis Ayala será incluida en el testamento del actor: ella cuenta lo que hablaron

Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio contrajeron nupcias en noviembre pasado en una majestuosa boda en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

Tras su enlace matrimonial, el actor de ‘Si nos dejan’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, reveló que ya tiene lista su última voluntad por si llega a perder la vida e incluso que cambió su testamento.

Alexis Ayala quiere cambiar su testamento para incluir a su esposa Cinthia Aparicio

En entrevista con TVyNovelas este 8 de enero, Alexis Ayala se refirió a qué desea que pase con sus restos el día que muera.

El actor de 58 años detalló que quiere que su cuerpo sea cremado y que sus cenizas queden en un árbol para que sus seres queridos vayan a rezar ahí.

“Yo lo que le he dicho a Cinthia es que finalmente me cremen y me entierren en un árbol como lo hacen en algunos países europeos. Los que se vayan acordando de ti con el tiempo que vayan a rezar, hablar y regar a un árbol a que vayan a una lápida; es más bonito darle vida a la vida, a mí me gustaría que eso fuera así”, comentó.

Sobre qué pasará con sus bienes el día de su fallecimiento, Alexis Ayala destacó que ya tiene un testamento, aunque afirmó que lo cambiará para incorporar entre los herederos a su esposa Cinthia Aparicio.

“Tengo un testamento, ahora estoy en pláticas para que se hagan nuevos ajustes, el testamento lo tengo en modo y forma desde hace tres años, ahora sólo falta que Cinthia esté integrada en ese pasaporte, que es cuestión notarial”, sentenció.

Cinthia Aparicio habla del testamento de Alexis Ayala

La actriz de 30 años también fue cuestionada sobre las declaraciones de su esposo al referirse a su testamento.

Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que Alexis Ayala, señaló que no busca que el actor le dejé todos los bienes por los que ha trabajo por años.

“Fíjate que realmente creo que lo suyo es suyo y lo mío es mío, lo que construyamos juntos se verá pero no es un tema que hemos platicado o que me quite el sueño”, precisó.

La actriz detalló que en su momento hablarán de qué pasará con los que construyan juntos, pero que no se ha dado el tiempo.

“Para eso yo también estoy trabajando, creando lo mío, algún día me lo sentaré y nos pondremos a platicar con eso, pero no lo hemos hecho todavía… Realmente es prevención de sus cosas, de realmente sus deseos mis deseos, son temas que nos tenemos que sentar y platicarlos en privado”, sentenció.