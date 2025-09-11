Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”

Video La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera

Alexis Ayala intentó quitarse la vida tras sufrir un infarto. El actor se sinceró sobre una de las etapas más difíciles durante su participación en el reality La Casa de los Famosos México.

Sin rodeos, y luego de un enfrentamiento con Dalilah Polanco, el villano de las telenovelas relató que tras ser diagnosticado con una malformación en el corazón y un infarto, su vida personal y profesional se frenó por completo.

PUBLICIDAD

“A mí sí me dolió que dijeran: ‘León viejo a punto de morir’ cuando soy un sobreviviente. Cuando estuve en un hospital llorando porque me comí una papaya después de estar a punto de morirme, después de ser el 1 de un millón, porque tengo una malformación en el corazón”, dijo la madrugada del 11 de septiembre.

“A mí esta casa, si yo saliera mañana, me ha dado muchísimo. Yo llegué aquí muy devaluado. Llegué aquí de venir de dos años de estar quebrado económicamente, cuando he sido de los actores más importantes de la empresa”, subrayó y reveló que esa situación lo llevó a atentar contra su vida.

“¿Sabes cómo estaba de devaluado? ¿Sabes todo lo que pasé después del infarto de dos años de no trabajar? ¿Sabes que intenté quitarme la vida?”, reveló.

Alexis Ayala no entró en detalles sobre la situación que enfrentó en ese momento ni reveló cómo fue que desistió de lastimarse. Sin embargo, sí dejó claro que a sus 60 años ama vivir.

“León a punto de morir, pero no me quité la vida, Dios no quiso, no pude. Fui muy cobarde y eso lo cuento ahora porque no vale la pena, vivir es increíble, vivir es muy bonito”, sentenció.

El infarto de Alexis Ayala

El 30 de junio de 2018, Alexis Ayala sufrió un infarto cuando se encontraba de vacaciones en Acapulco.

El esposo de Cinthia Aparicio permaneció 11 días hospitalizado, varios de ellos, en terapia intensiva. Posteriormente fue sometido a un cateterismo, momento en que fue diagnosticado con una malformación en el corazón.

PUBLICIDAD