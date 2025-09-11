Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”
El actor se sinceró sobre una de las etapas más difíciles de su vida luego de sufrir un infarto en 2018.
Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.
Alexis Ayala intentó quitarse la vida tras sufrir un infarto. El actor se sinceró sobre una de las etapas más difíciles durante su participación en el reality La Casa de los Famosos México.
Sin rodeos, y luego de un enfrentamiento con Dalilah Polanco, el villano de las telenovelas relató que tras ser diagnosticado con una malformación en el corazón y un infarto, su vida personal y profesional se frenó por completo.
“A mí sí me dolió que dijeran: ‘León viejo a punto de morir’ cuando soy un sobreviviente. Cuando estuve en un hospital llorando porque me comí una papaya después de estar a punto de morirme, después de ser el 1 de un millón, porque tengo una malformación en el corazón”, dijo la madrugada del 11 de septiembre.
“A mí esta casa, si yo saliera mañana, me ha dado muchísimo. Yo llegué aquí muy devaluado. Llegué aquí de venir de dos años de estar quebrado económicamente, cuando he sido de los actores más importantes de la empresa”, subrayó y reveló que esa situación lo llevó a atentar contra su vida.
“¿Sabes cómo estaba de devaluado? ¿Sabes todo lo que pasé después del infarto de dos años de no trabajar? ¿Sabes que intenté quitarme la vida?”, reveló.
Alexis Ayala no entró en detalles sobre la situación que enfrentó en ese momento ni reveló cómo fue que desistió de lastimarse. Sin embargo, sí dejó claro que a sus 60 años ama vivir.
“León a punto de morir, pero no me quité la vida, Dios no quiso, no pude. Fui muy cobarde y eso lo cuento ahora porque no vale la pena, vivir es increíble, vivir es muy bonito”, sentenció.
El infarto de Alexis Ayala
El 30 de junio de 2018, Alexis Ayala sufrió un infarto cuando se encontraba de vacaciones en Acapulco.
El esposo de Cinthia Aparicio permaneció 11 días hospitalizado, varios de ellos, en terapia intensiva. Posteriormente fue sometido a un cateterismo, momento en que fue diagnosticado con una malformación en el corazón.
“Cuando están haciendo el cateterismo se enteran que tengo una deformación en el corazón y algo que iba a llevar 20 minutos se torna hora veinte (…), al día siguiente en la mañana ya me dan de comer por primera vez en esos días que llevaba ahí y fue como de película, porque coronarias es de vidrio y estás conectado a mil cosas, tienes las ventanas, persianas y empieza a entrar la luz, tengo un jugo de naranja y estoy diciendo: ‘gracias Diosito’. Pruebo la papaya y ahí me doy cuenta que estoy vivo. Comí y supo como lo más rico del mundo (…), y aquí estoy, tengo a mis hijas, mi vida por delante, me doy cuenta que sobreviví”, reveló al presentador Yordi Rosado en febrero de 2025.