Casa de Alexis Ayala se inunda: él y su esposa acababan de mudarse a su nuevo hogar

Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Alexis Ayala tuvo que suspender una función de teatro en la Ciudad de México debido a los estragos que las fuertes lluvias causaron. Su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México, se inundó.

El actor se sinceró sobre este difícil momento ante las cámaras de ‘Sale el Sol’, donde reveló que el agua alcanzó una altura de casi una pulgada (40 centímetros) en la zona de San Jerónimo.

“Ayer se nos inundó la casa, ‘¿qué hacemos, damos la función?’, me dice Cinthia. Son nuestras cosas. Por eso cancelamos ayer, nos fuimos para allá y sí, había 40 centímetros de agua entre donde se inundó y se metió a la casa”, contó.

Ayala aseguró que, pese a que el agua mojó algunos de sus muebles y echó a perder el piso de la planta baja, la inundación no alcanzó los contactos de luz.

“Mojó muebles y hasta ahorita van a cambiar un piso. Mañana van a revisar la casa. Bendito sea Dios no alcanzó los contactos, porque eso hubiera sido terrible”, subrayó.

Hasta el momento, ni Alexis Ayala ni Cinthia Aparicio han mostrado imágenes de su hogar y el momento de la inundación.

Se acababa de mudarse a su nuevo hogar

A mediados de junio, Alexis Ayala reveló que, a dos años de contraer matrimonio con la actriz Cinthia Aparicio, acababan de comprar su casa.

“Hoy es la firma del contrato de nuestra casita. Amén porque nos vamos a mudar (…) Lo logramos, llegamos a unas oficinas que tenían una vista maravillosa”, declaró Cinthia en Instagram.

“Vamos a empezar no de cero, vamos a empezar un hogar, a arreglarlo con su gusto, con mi gusto, con sus ideas y yo diciéndole que sí a todo porque luego opino y me dice: ‘No’. Luego le digo: ‘Para qué me preguntas’ y como me dice en la obra de teatro: ‘Para que te sientas incluido’, pero al final decide (ella)”, aseveró el 24 de junio en ‘De Primera Mano’.

Mientras que el 2 de julio, el actor bromeó con la prensa mexicana sobre la razón por la que había decidido mudarse de casa: el embarazo de Cinthia Aparicio.

“Ya les dijo Sergio que estás embarazada y que por eso nos estamos cambiando de casa”, expresó al mismo tiempo en que la mostraba a través de la pantalla de su celular frente a las cámaras.

“Mi amor, ya les dijo, ya ni modo, ya soltó la nota”, agregó Ayala mientras ella movía negativamente la cabeza.