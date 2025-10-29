Alexis Ayala

¿Alexis Ayala tiene Parkinson? Hija del actor responde: “Esos pequeños movimientos”

Stephanie Ayala se pronunció luego de que se especulara que su papá podría estar enfermo. La actriz compartió cómo se encuentra la salud del actor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Alexis Ayala comparte su estado de salud después del infarto que sufrió

Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala, aclaró el estado de salud de su padre luego de que surgieran rumores al respecto de que podría padecer la enfermedad de Parkinson.

Mientras el actor se encontraba participando en La Casa de los Famosos México, en redes sociales circularon videos de momentos de su estancia en los que se le puede ver con la mano o cabeza sacudiéndose levemente.

PUBLICIDAD

Debido a ello, internautas comenzaron a plantear que quizá él podría estar presentando principios de la enfermedad de Parkinson.

En dicho trastorno, según la Mayo Clinic, el primer síntoma “podría ser un temblor apenas perceptible en una sola mano, o a veces en un pie o en la mandíbula”.

Más sobre Alexis Ayala

Esposa de Alexis Ayala reacciona tras Paty Díaz revelar presuntas agresiones del actor
2 mins

Esposa de Alexis Ayala reacciona tras Paty Díaz revelar presuntas agresiones del actor

Univision Famosos
Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz
3 mins

Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz

Univision Famosos
Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”
2 mins

Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”

Univision Famosos
“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala
2 mins

“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

Univision Famosos
¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz
2 mins

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz

Univision Famosos
La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera
1:15

La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera

Univision Famosos
Casa de Alexis Ayala se inunda: él y su esposa acababan de mudarse a su nuevo hogar
2 mins

Casa de Alexis Ayala se inunda: él y su esposa acababan de mudarse a su nuevo hogar

Univision Famosos
¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás?: ellos reaccionan a 'indiscreción' de famoso actor
2 mins

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás?: ellos reaccionan a 'indiscreción' de famoso actor

Univision Famosos
Hija menor de Alexis Ayala casi muere: actor revela qué fue lo que pasó
2 mins

Hija menor de Alexis Ayala casi muere: actor revela qué fue lo que pasó

Univision Famosos
Esposa de Alexis Ayala será incluida en el testamento del actor: ella cuenta lo que hablaron
2 mins

Esposa de Alexis Ayala será incluida en el testamento del actor: ella cuenta lo que hablaron

Univision Famosos

¿Alexis Ayala padece Parkinson?

Ante la duda y preocupación, Stephanie compartió que Alexis Ayala, quien en julio cumplió 60 años, se encuentra estable.

“Él, con lo de su infarto y lo de la tiroides, está con sus doctores”, puntualizó, refiriéndose al ataque cardíaco que su papá sufrió en el 2018.

Acerca de lo que le ocurría al villano de telenovelas cuando estaba en el ‘reality show’, la actriz indicó: “Esos pequeños movimientos eran de repente por desesperación o ansiedad por estar esperando”.

“Las esperas eran muy largas. Cuando yo entré lo vi, pero no es nada de esas cosas. Sólo fueron especulaciones. Él está muy sano, gracias a Dios”, aseguró.

Hija de Alexis Ayala lo aconseja

Ahora que Alexis Ayala retomó su vida habitual, su primogénita compartió qué le gustaría que él hiciera para mantenerse bien.

“Que siga haciendo ejercicios, vaya con sus médicos y trate de descansar, aunque tiene mucho trabajo”, dijo Stephanie a la revista.

La ‘influencer’ explicó que quisiera que él “encuentre ese equilibrio” entre sus ocupaciones laborales, “la familia y la diversión”

Relacionados:
Alexis AyalaParkinsonFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX