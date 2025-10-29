¿Alexis Ayala tiene Parkinson? Hija del actor responde: “Esos pequeños movimientos”

Video Alexis Ayala comparte su estado de salud después del infarto que sufrió

Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala, aclaró el estado de salud de su padre luego de que surgieran rumores al respecto de que podría padecer la enfermedad de Parkinson.

Mientras el actor se encontraba participando en La Casa de los Famosos México, en redes sociales circularon videos de momentos de su estancia en los que se le puede ver con la mano o cabeza sacudiéndose levemente.

PUBLICIDAD

Debido a ello, internautas comenzaron a plantear que quizá él podría estar presentando principios de la enfermedad de Parkinson.

En dicho trastorno, según la Mayo Clinic, el primer síntoma “podría ser un temblor apenas perceptible en una sola mano, o a veces en un pie o en la mandíbula”.

¿Alexis Ayala padece Parkinson?

Ante la duda y preocupación, Stephanie compartió que Alexis Ayala, quien en julio cumplió 60 años, se encuentra estable.

“Él, con lo de su infarto y lo de la tiroides, está con sus doctores”, puntualizó, refiriéndose al ataque cardíaco que su papá sufrió en el 2018.

Acerca de lo que le ocurría al villano de telenovelas cuando estaba en el ‘reality show’, la actriz indicó: “Esos pequeños movimientos eran de repente por desesperación o ansiedad por estar esperando”.

“Las esperas eran muy largas. Cuando yo entré lo vi, pero no es nada de esas cosas. Sólo fueron especulaciones. Él está muy sano, gracias a Dios”, aseguró.

Hija de Alexis Ayala lo aconseja

Ahora que Alexis Ayala retomó su vida habitual, su primogénita compartió qué le gustaría que él hiciera para mantenerse bien.

“Que siga haciendo ejercicios, vaya con sus médicos y trate de descansar, aunque tiene mucho trabajo”, dijo Stephanie a la revista.