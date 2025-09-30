Esposa de Alexis Ayala reacciona tras Paty Díaz revelar presuntas agresiones del actor

Cinthia Aparicio reaccionó tras Paty Díaz revelar las presuntas agresiones que vivió con Alexis Ayala, luego de que “confirmara” que presuntamente él le había sido infiel con “una actriz que estaba empezando su carrera”.

“Yo no tengo nada qué decir al respecto”, declaró tajante a ‘De Primera Mano’ este 30 de septiembre.

Sin entrar en polémica, la esposa de Alexis Ayala aseguró que el tema de Paty Díaz solo era de incumbencia del actor y que, posiblemente, tras concluir su participación en el reality La Casa de los Famosos, podría hablar al respecto.

“Yo no conozco a la señora. Lo único que te puedo decir es que yo estaba en la primaria. Alexis, cuando salga, que les platique”, expresó.

Cinthia Aparicio concluyó el tema aseverando que, de lo único que podía hablar, era de su relación con el villano de telenovelas, misma que siempre se había conducido con respeto.

“Yo lo único que puedo decir es que estoy con un hombre que me respeta, que me ama… que las mujeres en su vida son su principal… entonces, qué te digo… lo amo, es mi esposo y es mi pareja”, sentenció.

¿Qué dijo Paty Díaz sobre su relación con Alexis Ayala?

Luego de que Alexis Ayala señalara que en el pasado sostuvo una relación “con una mujer que tenía un hijo y que ella se portó muy mal con él”, Paty Díaz ventiló la presunta infidelidad del actor y las supuestas agresiones que vivió con él.

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela (…) ahí había una actriz que estaba empezando su carrera, estaba jovencita y tuvieron una relación íntima (…) gente cercana me lo confirmó”, contó el 26 de septiembre en Instagram.