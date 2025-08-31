Alicia Villarreal denuncia presunto 'hackeo' mientras vive pleno romance con 'tiktoker'
A horas de cumplir 54 años, Alicia Villarreal acusó ser víctima de un presunto intento de 'hackeo' de su cuenta de Instagram en medio de la vorágine de imágenes de su romance con el 'infuencer' Cibad Hernández.
Alicia Villarreal sorprendió este 30 de agosto con una denuncia que hizo a través de Instagram a solo horas de cumplir 54 años.
¿Qué le pasó a Alicia Villarreal?
La cantante, quien apenas el pasado 26 de agosto confirmó un romance con el 'tiktoker' Cibad Hernández, acusó un supuesto intento de apoderamiento de sus redes sociales por parte de alguien que no forma parte de su equipo de trabajo.
"Alguien ajeno al equipo de Alicia Villarreal está intentando 'hackear' todas las cuentas", se anunció en la cuenta de Instagram de la artista.
'La Güerita Consentida' mostró capturas de pantalla que aparentemente evidenciaban el presunto ataque cibernético al que estaría sujeta.
En los 'screenshots' se observaba un supuesto intento de inicio de sesión desde un dispositivo Apple en Toluca, México.
También se mostró la notificación del intento de acceso al perfil de Instagram de la cantante.
Coral Villarreal, hermana de Alicia, también reaccionó enérgica al presunto 'hackeo' y escribió desde su cuenta: "¡Gente sin qué hacer!".
Alicia Villarreal celebra cumpleaños
Al parecer, el supuesto 'hackeo' habría quedado en el intento, ya que la cuenta de Instagram de Alicia Villarreal continuó con aparente actividad normal tras la denuncia pública.
De hecho, a horas de la noche del sábado 30 de agosto se compartió ahí un video de cómo su novio y el equipo de la artista le festejaron su cumpleaños tras bambalinas de un concierto en EEUU.
Alicia fue recibida con un pastel, 'Las mañanitas', aplausos y un amoroso abrazo por parte de Cibad Hernández, el 'influencer' con el que ahora mantiene una relación sentimental tras el divorcio de Cruz Martínez.