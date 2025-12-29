Melenie Carmona

Melenie Carmona confiesa si se siente "presionada" por no compartir con su madre su felicidad

Melenie Carmona respondió una pregunta de sus seguidores sobre la polémica de Alicia Viillarreal y el noviazgo que tiene con Cibad Hernández: tuvo que "poner límites".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video ¿Desafío a su hija? Alicia Villarreal celebra romántico ‘cumple’ de su novio tras rechazo de Melenie

Melenie Carmona respondió una pregunta de sus seguidores sobre la polémica del noviazgo de su madre Alicia Villarreal y Cibad Hernández.

La joven, de 26 años, se sinceró sobre este cuestionamiento: “¿Te sientes presionada por no compartir la felicidad de tu mamá?”.

PUBLICIDAD

La hija de Arturo Carmona contestó sin reparo y aseguró que “no”: “La verdad no me siento presionada. Siempre voy a querer ver a mi mamá, feliz”.

Aclaró que no desea que su mamá no sea feliz, simplemente no está de acuerdo con algunas cosas.

Más sobre Melenie Carmona

Hijos de famosos que conocimos en pañales y ahora se dedican a esto
1:44

Hijos de famosos que conocimos en pañales y ahora se dedican a esto

Univision Famosos
Arturo Carmona se defiende y envía fuerte mensaje en medio de la polémica con Alicia Villarreal y su novio
0:50

Arturo Carmona se defiende y envía fuerte mensaje en medio de la polémica con Alicia Villarreal y su novio

Univision Famosos
¿Alicia Villarreal obligó a su hija a ser “mamá” de sus hermanos?: su ex habla de la dura petición que ella hizo
3 mins

¿Alicia Villarreal obligó a su hija a ser “mamá” de sus hermanos?: su ex habla de la dura petición que ella hizo

Univision Famosos
¿Cruz Martínez es “peligroso” para hija de Alicia Villarreal? Arturo Carmona responde
1:00

¿Cruz Martínez es “peligroso” para hija de Alicia Villarreal? Arturo Carmona responde

Univision Famosos
¿Desafío a su hija? Alicia Villarreal celebra romántico ‘cumple’ de su novio tras rechazo de Melenie
0:42

¿Desafío a su hija? Alicia Villarreal celebra romántico ‘cumple’ de su novio tras rechazo de Melenie

Univision Famosos
Ex de Alicia Villarreal sugiere que la cantante estaría detrás de filtraciones sobre el conflicto con su hija
2 mins

Ex de Alicia Villarreal sugiere que la cantante estaría detrás de filtraciones sobre el conflicto con su hija

Univision Famosos
Melenie Carmona responde si su papá, Arturo, “nunca ha podido rehacer su vida” por su culpa
2 mins

Melenie Carmona responde si su papá, Arturo, “nunca ha podido rehacer su vida” por su culpa

Univision Famosos
Carmona culpa a Alicia Villarreal por años de “bullying” por su canción: “Falta de respeto”
2 mins

Carmona culpa a Alicia Villarreal por años de “bullying” por su canción: “Falta de respeto”

Univision Famosos
Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras desmentir a Melenie: "Mi hija no es una mentirosa"
0:58

Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras desmentir a Melenie: "Mi hija no es una mentirosa"

Univision Famosos
Alicia Villarreal reacciona así al tremendo ‘regaño’ a su hija por parte de Pati Chapoy
1:00

Alicia Villarreal reacciona así al tremendo ‘regaño’ a su hija por parte de Pati Chapoy

Univision Famosos

“No es que no esté compartiendo su felicidad, simplemente toda su felicidad no depende de una sola persona… Que a mí personalmente no me agraden ciertas cosas no significa que quiero que sea infeliz”, recalcó.

Melenie Carmona puso límites

También explicó que ella desea cuidar su salud mental, por lo cual puso límites ante la situación familiar.

“Que yo viva y procese las cosas diferente no significa falta de amor, significa poner límites y cuidarme porque todos estamos en un proceso ahorita”.

Además, reveló que su carácter la hace actuar de cierta manera.

“Siempre he sido muy maternal, es parte de mi forma de ser. A veces puedo ser defensiva con los míos porque los amo y trato de protegerlos, soy muy intuitiva”.

¿Por qué decidió hablar?

A principios de diciembre, Melenie reveló que estaba distanciada de Alicia Villarreal y confesó que no estaba de acuerdo en la manera que estaba llevando su noviazgo con Cibad Hernández.

Ahora en su reciente mensaje, la ‘influencer’ explicó por qué rompió el silencio.

“No todo lo que se vive tiene que ser público, pero si ese día decidí hablar fue porque desde marzo he estado lidiando con chismes y comentarios hacia mi persona y llega a ser muy cansado”, finalizó.

Melenie Carmona habló de la polémica de su madre y su novio.
Melenie Carmona habló de la polémica de su madre y su novio.
Imagen Melenie Carmona/Instagram
Relacionados:
Melenie CarmonaAlicia VillarrealCibad HernándezPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX