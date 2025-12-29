Melenie Carmona Melenie Carmona confiesa si se siente "presionada" por no compartir con su madre su felicidad Melenie Carmona respondió una pregunta de sus seguidores sobre la polémica de Alicia Viillarreal y el noviazgo que tiene con Cibad Hernández: tuvo que "poner límites".



Melenie Carmona respondió una pregunta de sus seguidores sobre la polémica del noviazgo de su madre Alicia Villarreal y Cibad Hernández.

La joven, de 26 años, se sinceró sobre este cuestionamiento: “¿Te sientes presionada por no compartir la felicidad de tu mamá?”.

La hija de Arturo Carmona contestó sin reparo y aseguró que “no”: “La verdad no me siento presionada. Siempre voy a querer ver a mi mamá, feliz”.

Aclaró que no desea que su mamá no sea feliz, simplemente no está de acuerdo con algunas cosas.

“No es que no esté compartiendo su felicidad, simplemente toda su felicidad no depende de una sola persona… Que a mí personalmente no me agraden ciertas cosas no significa que quiero que sea infeliz”, recalcó.

Melenie Carmona puso límites

También explicó que ella desea cuidar su salud mental, por lo cual puso límites ante la situación familiar.

“Que yo viva y procese las cosas diferente no significa falta de amor, significa poner límites y cuidarme porque todos estamos en un proceso ahorita”.

Además, reveló que su carácter la hace actuar de cierta manera.

“Siempre he sido muy maternal, es parte de mi forma de ser. A veces puedo ser defensiva con los míos porque los amo y trato de protegerlos, soy muy intuitiva”.

¿Por qué decidió hablar?

A principios de diciembre, Melenie reveló que estaba distanciada de Alicia Villarreal y confesó que no estaba de acuerdo en la manera que estaba llevando su noviazgo con Cibad Hernández.

Ahora en su reciente mensaje, la ‘influencer’ explicó por qué rompió el silencio.

“No todo lo que se vive tiene que ser público, pero si ese día decidí hablar fue porque desde marzo he estado lidiando con chismes y comentarios hacia mi persona y llega a ser muy cansado”, finalizó.