Cibad Hernández Novio de Alicia Villarreal se defiende tras ser acusado de conquistar a mujer y "sacarle mucho dinero" Cibad Hernández compartió una tajante declaración luego de que lo señalaran de presuntamente enamorar a una señora “adinerada”.



Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, se está defendiendo luego de que habría sido señalado por una mujer de supuestamente haberla enamorado y desfalcado.

La mañana de este 18 de diciembre se reportó en Despierta América que, de acuerdo con un “reportero anónimo de Flor Rubio”, el ‘influencer’ sería acusado por una presunta ex.

“Se trata de una empresaria de 60 años, quien era seguidora de Cibad y ella asistía a todas sus conferencias en Monterrey”, explicó la presentadora Paola Gutiérrez.

“Supuestamente, al Cibad enterarse que era una mujer adinerada, la conquistó, la llevó a pasar, en fin. Y luego ella al tiempo se dio cuenta, después de que le había sacado mucho dinero, que él estaba saliendo con Alicia”, agregó.

Pareja de Alicia Villarreal lanza contundente mensaje

Si bien, según recalcó Paola, ni “hay registros oficiales de una demanda” ni “se tiene alguna declaración oficial” de la presunta mujer que lo inculpa, Cibad Hernández ya se pronunció.

Este viernes 19 de diciembre, el abogado penalista publicó en su cuenta de Instagram un tajante pronunciamiento en medio de la polémica.

“Últimamente me encuentro bajo los reflectores y frente a falsas acusaciones hacia mi persona por parte de un grupo de personas y creadores de contenido en redes sociales, ante lo cual ya se están tomando las medidas legales pertinentes”, escribió.

Él señaló que esa gente, a la que demandará, “desean perjudicar” su imagen, así como “causar un daño moral y difamación”.

“Es de mi interés hacerles saber que soy un hombre que se guía por valores y probabilidad, y que defenderé mis principios en las instancias pertinentes contra aquellas personas que buscan causar un perjuicio sin sostener con pruebas lo que se publica”, explicó.

Cibad Hernández publica comunicado tras rumores. Imagen Cibad Hernández/Instagram

Alicia Villarreal presume su “amor” con Cibad Hernández

Completamente ajena a esta controversia, al menos públicamente, Alicia Villarreal ‘posteó’ este jueves un romántico video en el que aparece con Cibad Hernández.

“Venimos de historias rotas, pero elegimos amarnos bonito porque el amor sano sí existe”, apuntó ella en la descripción.

La intérprete de ‘Y te aprovechas’ subió el clip a días de que su hija, Melenie Carmona, expresara abiertamente su rechazo por la relación.