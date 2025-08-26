Alicia Villarreal

Alicia Villarreal confirma romance con ‘influencer’ a 20 días de firmar divorcio con Cruz Martínez

La cantante rompió el silencio sobre su relación con el ‘influencer’ Cibad Hernández. Alicia Villarreal había firmado su divorcio con Cruz Martínez apenas el 6 de agosto.


Por:
Elizabeth González.
Video Alicia Villarreal está oficialmente divorciada de Cruz Martínez ¿Cómo quedó la repartición de bienes?

Alicia Villarreal confirmó su romance con el ‘influencer’ Cibad Hernández tan solo 20 días después de firmar su divorcio con Cruz Martínez.

Este martes 26 de agosto, la cantante rompió el silencio sobre su relación luego de que surgieran especulaciones en torno a su vida amorosa.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”, expresó en Instagram.

El mensaje, que estuvo acompañado de una fotografía en el que se observa el tatuaje que se realizaron en el antebrazo, Alicia Villarreal dejó claro que todavía se están “conociendo” y que solo “el tiempo” definirá el futuro de su relación.



Imagen Alicia Villarreal / Instagram

“Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo… amo demasiado”, sentenció.

Los rumores de su romance

Alicia Villarreal revivió los rumores de romance con Cibad Hernández el pasado fin de semana, luego de que se dejó ver con el ‘influencer’ en uno de los conciertos de los Backstreet Boys en Las Vegas.

Sin embargo, las especulaciones comenzaron en julio, cuando Hernández compartió una fotografía en Instagram junto a la intérprete de ‘Sentimientos’, quien, aseguró, lo había invitado a su show.

Su divorcio con Cruz Martínez

El matrimonio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez quedó oficialmente disuelto el miércoles 6 de agosto por medio de una audiencia virtual. Según contó la cantante, este trámite tuvo una duración de 2 años.

“Inicié todo este trámite en el 2023 y como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, tenía que hacer muchas cosas aquí, trámites… y eso no corre rápido. Trabajamos a marcha muy forzada, hicimos un gran equipo y ya lo pudimos lograr”, dijo a ‘Ventaneando’.

¿Quién es Cibad Hernández?

Cibad Hernández es un creador de contenido, 'influencer' y conferencista mexicano de 42 años, conocido principalmente por sus mensajes de empoderamiento femenino en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumula más de 4 millones de seguidores.

