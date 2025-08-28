Alicia Villarreal

¿Quién es Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal?: él también tiene una historia de violencia

La cantante hizo pública su relación con Cibad Hernández el 26 de agosto, tan solo 20 días después de firmar su divorcio con Cruz Martínez. El ‘influencer’ con el que Alicia Villarreal está saliendo es 11 años menor que ella.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Alicia Villarreal habría andado con ‘tiktoker’ “mientras estaba casada con Cruz Martínez”: detalles

Alicia Villarreal hizo pública su relación con el ‘influencer’ Cibad Hernández el 26 de agosto, con quien incluso se hizo un tatuaje en pareja durante su viaje a Las Vegas.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo… amo demasiado”, escribió en Instagram.

El anuncio de su nueva relación llegó tan solo 20 días después de que firmara oficialmente su divorcio de Cruz Martínez, contra quien interpuso una denuncia por violencia doméstica, robo de documentos y tentativa de feminicidio en febrero pasado.

¿Quién es Cibad Hernández?

Cibad Hernández nació el 14 de diciembre de 1982 en Sinaloa, México, y es 11 años más joven que Alicia Villarreal.

Además de ‘influencer’, la pareja de la cantante es abogado penalista y criminólogo. Sin embargo, también se ha desempeñado como locutor y hasta presentador de televisión en programas locales en Estados Unidos.

La fama llegó a su vida con TikTok, plataforma en la que comenzó a compartir sus experiencias personales y a brindar mensajes de empoderamiento femenino. En esta red social registra más de 4 millones de seguidores.

Así presumen su relación.
Así presumen su relación.
Imagen Cibad Hernández / Instagram

Su mamá sufrió maltrato

De acuerdo con Cibad Hernández, su mayor motivación para abordar temas de empoderamiento femenino son su madre y abuela, quienes fueron víctimas de maltrato.

“Vengo de una familia disfuncional (…) Mi abuela es punta de lanza de lo que hago. Mi madre también (…) las dos saben perfectamente que esto es en honor a ellas y que ese sufrimiento que pasaron es extensivo para muchas mujeres y para que puedan lograr lo que ellas también lograron porque ellas fueron guerreras que dijeron: ‘a chin***r a su madre el vato y vamos a salir adelante’”, dijo en el podcast ‘Facturando con La Yoyis’ el 21 de agosto.

“Desde niño yo vi mucho maltrato hacia ellas. Yo vi mucha misoginia, mucho machismo, mucho alcoholismo, muchos excesos… Nunca pensé que la vida me iba a poner en el camino para poder retribuirles a ellas, a través de la justicia, pues todo lo que sufrieron”, destacó.

Además de crear contenido para redes sociales, Cibad Hernández es amante de los caballos y de la música regional mexicana, una pasión que comparte con Alicia Villarreal.


