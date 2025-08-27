Cruz Martínez ya habría sabido del romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’ por presuntos mensajes

Cruz Martínez ya habría estado enterado del romance de Alicia Villarreal con el ‘influencer’ Cibad Hernández, quienes el 26 de agosto hicieron pública su relación en redes sociales.

El periodista Alex Kaffie reportó en su canal de YouTube ‘Sin Lisonja’ que para el líder de los Kumbia Kings no fue ninguna sorpresa que la relación se hiciera pública, ya que, supuestamente, le habría descubierto mensajes a su exesposa con él.

“Yo tengo otros datos (…) ¿Recuerdan que cuando se dio esta situación… que de hecho Alicia Villarreal dio detalle en la denuncia que hizo en la fiscalía de Nuevo León de que llegó a su casa y que Cruz Martínez estaba agazapado en el vestidor de la casa (…) del domicilio conyugal y que entonces, él se abalanzó sobre ella, que según su relato la quería asfixiar, que la ahorcó, que le quitó los celulares (…)?”, mencionó el 26 de agosto.

“Pues ese celular que le quitó Cruz Martínez, y que era propiedad de Alicia Villarreal, quiero contarles que pues Cruz Martínez ha estado compartiendo con algunos amigos de él (…) que para él no fue ninguna sorpresa”, agregó.

Según el comunicador, Cruz Martínez ya habría tenido conocimiento de esta relación. Incluso, habría alegado a sus amigos que halló conversaciones entre Alicia y el ‘influencer’ con fecha de 2023.

“No le toma por asombro porque supuesta y alejadamente, en el celular que él le arrebata a Alicia Villarreal (…) empezó así a buscar cosas y a meterse ahí en los chats y todo, encontró conversaciones de Alicia y este caballero desde 2023”, insistió.

“Conversaciones que no son precisamente de amigos, que tienen amistad, sino ya más elevaditas. Hay una conversación, de hecho, en la que ella le reclama a Cibad que en todo el día no le ha contestado los mensajes, entonces, pues ya es como cuando la mujer se siente con el derecho de exigir explicaciones y él le contesta: ‘Perdóname es que estuve muy ocupado’”, sentenció.

Los mensajes a los que haría referencia Kaffie son aquellos que supuestamente encontró Cruz Martínez en el celular de Alicia Villarreal el día que la atacó físicamente y por la que la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ interpuso una denuncia en contra del músico por violencia doméstica, robo de documentos y tentativa de feminicidio.