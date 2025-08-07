Alicia Villarreal confirma divorcio con Cruz Martínez tras 22 años juntos y una demanda por violencia

Video Alicia Villarreal rompe el silencio tras denuncia por violencia contra su esposo: "He tenido miedo"

Alicia Villarreal confirmó su divorcio con Cruz Martínez tras 22 años juntos y una demanda por violencia doméstica, robo de documentos y tentativa de feminicidio.

La cantante reveló a ‘Ventaneando’ que su matrimonio había quedado oficialmente disuelto el miércoles 6 de agosto por medio de una audiencia virtual y que, a partir de este jueves, era una mujer soltera.

“A partir de hoy (estoy divorciada). Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. Uno puede decir que uno ya lo concluimos”, expresó al show este 7 de julio, destacando que a pesar de que su matrimonio había llegado a su fin, entre ellos siempre habría una historia.

“No deja de haber una historia y tantos años… La familia y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste, es para siempre”.

Alicia Villarreal insistió en que su “libertad” era algo que “necesitaba”, sobre todo, después del episodio de violencia que vivió con Cruz Martínez en febrero pasado.

“Era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad, que necesitaba salir de ahí que siento que no me había ido bien”, dijo, dejando al descubierto que el trámite de su divorcio comenzó en 2023.

“Inicié todo este trámite en el 2023 y como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, tenía que hacer muchas cosas aquí, tramites… y eso no corre rápido. Trabajamos a marcha muy forzada, hicimos un gran equipo y ya lo pudimos lograr”, sentenció.

La historia de amor que terminó en una denuncia por feminicidio

Alicia Villarreal y Cruz Martínez comenzaron su relación en 2001. Sin embargo, fue hasta 2003 que se casaron.

Durante su matrimonio se convirtieron en padres en dos ocasiones: Ángelo y Félix fueron los dos hijos que procrearon juntos.

Con el paso de los años, su matrimonio estuvo envuelto en la polémica en varias ocasiones. Incluso, Alicia Villarreal reconoció públicamente que era complicado sostener una vida como artista, madre y esposa.

También hubo rumores de infidelidad por parte del músico, mismos que, en su momento, fueron desmentidos por ambas partes. No obstante, en octubre de 2024, ella reconoció que estaba separada del líder de los Kumbia Kings luego de que se filtraran fotos del músico acompañado de una joven en un bar de Monterrey.

El 16 de febrero, Alicia Villarreal realizó una seña de auxilio al finalizar uno de sus shows en México y posteriormente informó que emprendería acciones legales en contra de Cruz Martínez. Aquella ocasión, la cantante alegó haber sido víctima de violencia doméstica y robo de documentos.