Alicia Villarreal y Cruz Martínez estarían separados desde hace "mucho": ¿por qué seguían juntos?

Video ¿Melenie Carmona no apoya a su madre? Esto dijo de la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Alicia Villarreal ha revelado detalles de la situación que la llevó a la ruptura con su aún esposo Cruz Martínez, a quien denunció por presuntos "actos de violencia".

La cantante recientemente fue entrevistada por la periodista Blanca Martínez 'La Chicuela' y le confesó que la ruptura con el integrante de Kumbia Kings se dio desde hace años.

PUBLICIDAD

" Ellos están separados desde hace mucho tiempo, él hace mucho tiempo que no vive ahí, pero va porque ahí están sus hijos y va porque ahí está un estudio de grabación", contó la periodista en 'Venga la Alegría'.

La razón por la que Alicia se habría mantenido junto a Cruz

Alicia Villarreal habría atravesado por situaciones similares en el pasado, sin embargo, se mantuvo junto a Cruz Martínez por una razón muy importante, según dijo 'La Chicuela'.

" Ella se detuvo en los años anteriores por los hijos, pero los hijos pues ya son adolescentes los tres y ella dijo que esto ya no podía pasar", contó la periodista sobre la respuesta de Villarreal.

Alicia Villarreal pensó en la muerte

Según el relato de Blanca Martínez respecto a lo que le contó Alicia Villarreal sobre el día de la presunta agresión, la cantante encontró a su Cruz Martínez "escondido" en su armario, donde él supuestamente la golpeó e intentó estrangularla.

La cantante le confesó a la periodista que temió por su vida durante el altercado y que su esposo la insultó gravemente.

" La quería ahorcar, le pegó en varias partes del cuerpo pero lo más fuerte para ella, donde ella me dijo que sintió que realmente pues la iba a matar o se iba a morir, fue cuando la empezó a tratar de ahorcar y la insultó de muchas maneras diciéndole que ella ya no le servía porque ya no podía tener hijos, que iba a destrozarla, que iba a destruir su carrera".

"Dice que mientras la ahorcaba le dijo 'De aquí uno de los dos no va a salir vivo y te voy a matar'".

PUBLICIDAD

El 16 de febrero Alicia Villarreal presentó una denuncia por "actos de violencia" que ratificó el 19 del mismo mes. Las autoridades le otorgaron una orden de restricción, por lo que Cruz Martínez no puede acercarse.