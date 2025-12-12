Melenie Carmona

Melenie Carmona responde si su papá, Arturo, “nunca ha podido rehacer su vida” por su culpa

La joven cantante no se quedó callada al ser acusada de ser la responsable de que su padre supuestamente esté estancado en su vida sentimental.

Video Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras desmentir a Melenie: "Mi hija no es una mentirosa"

Melenie Carmona respondió a quien la acusa de ser la responsable de que su padre, Arturo Carmona, supuestamente no haya “podido rehacer su vida”.

La cantante de 26 años se encuentra en la polémica desde que destapó públicamente que “no está de acuerdo” con el noviazgo de su mamá, Alicia Villarreal, con el ‘influencer’ Cibad Hernández.

Melenie Carmona replica a acusación de impedir a su papá “rehacer su vida”

En medio de la controversia, este 11 de diciembre Melenie Carmona publicó una imagen en TikTok haciendo un recuento de lo que vivió este año.

“-Divorcio familiar
-Abusé del libre albredrio
-Contacto 0 con 3/4 de mi familia
-Me dio colitis nerviosa
-Una viejilla me regañó en televisión nacional
-Me funaron x10000
-Bloqueo emocional
-Me intoxiqué con KFC
-Antipática al 100
-Sigo pensando que todos ‘mlp’”, anotó.

Su ‘post’ está teniendo muchas interacciones, entre ellas la de una usuaria que le comentó sobre la situación sentimental del actor.

“Tengo la teoría de que Arturo Carmona nunca ha podido rehacer su vida con otra persona por ti”, le escribió.

La persona incluso le aseguró a Melenie que: “Quisiste hacer lo mismo con tu mamá, pero ella no se dejó manipular. Los hijos narcisistas también existen”.

Ante estas palabras, la primogénita de la ‘Güerita consentida’ no se quedó callada y le reviró contundentemente: “¡Qué padre teoría, hermosita! Síguele echando ganas”.

Carmona y Alicia se divorciaron en 2001. Ella volvió a casarse con Cruz Martínez, del que hoy está separada, pero el exdeportista no ha vuelto a pisar el altar.

No obstante, él sí ha mantenido más romances a lo largo de los años. Salió, por ejemplo, con Jaqueline Bracamontes, Aracely Arámbula y Sonia Treviño, entre otras.

Actualmente, su novia es la bailarina argentina María Emilia Bragado, de la que ha manifestado estar muy enamorado.

¿Melenie Carmona apoyó al “agresor” de su mamá?

Otra imputación ante la que Melenie Carmona replicó fue la de una Internauta que aparentemente hizo referencia al caso por violencia que Alicia Villarreal ha interpuesto contra Cruz Martínez.

La chica le reclamó que le habría faltado poner en la lista que difundió: “Apoyé al agresor de mi mamá”.

“Mejor calladita, hermana”, le respondió, sin ahondar en eso.

Melenie Carmona respondió a los señalamientos en su contra.
Melenie Carmona respondió a los señalamientos en su contra.
Imagen Melenie Carmona/TikTok
