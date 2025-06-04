“Me pudo dormir para siempre”: Alicia Villarreal da detalles del presunto ataque de Cruz Martínez

Video Alicia Villarreal ya había intentado separarse de Cruz Martinez, pero él no la dejaba

Alicia Villarreal dio detalles de la presunta agresión física que sufrió por parte Cruz Martínez la madrugada del 16 de febrero en su domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.

La cantante compartió a la licenciada María Julia Lafuente que “era la primera vez” que el líder de Kumbia Kings la atacaba de esa manera, asegurando que las consecuencias pudieron ser irreversibles.

“Esa noche ya no podría permitirme que hubiera más”, contó en Telediario este miércoles 4 de junio. “Yo he sufrido muchas cosas, como todas las mujeres, pero ya al grado que sientas que tu vida corre peligro y la tiene una persona que no se puede controlar porque es demasiado violenta, eso yo no se lo puedo permitir”, agregó.

“Sí (me golpeó). Prácticamente, él me pudo haber dormido para siempre con sus manitas. Yo no podía permitirme (más)”, subrayó con lágrimas en los ojos.

“Sí (quiso ahorcarme), prácticamente no sé cómo funcionaba su mente en ese momento. Una persona enojada que no se puede controlar, ya tiene una enfermedad”, insistió.

En ese sentido, Alicia Villarreal utilizó las cámaras de Telediario para enviar un tajante mensaje, aparentemente a Cruz Martínez.

“Las mamás gritamos, nos enojamos y decimos malas palabras, pero a mí no me agarres de sorpresa ni por la espalda porque es un maldito cobarde. Eres un maldito cobarde que no puedes hacer eso, no te lo voy a permitir”, dijo.

“Era la primera vez que me pescó de esa manera. No es si lo perdono o no, que lo perdone Dios (…) No voy a permitir que nadie llegue y me tome de sorpresa y que mi vida esté en manos de una persona que está enojada porque ni siquiera sé por qué estás enojado, yo qué te hice, eso es lo que me pasó y eso es lo que estaba procesando en horas”.

Alicia Villarreal declaró a Lafuente que la presentación de esa misma noche en la Feria Expo Monarca 2025, celebrada en Zitácuaro, Michoacán, fue difícil. Asimismo, confirmó que estuvo hospitalizada por las presuntas agresiones de Cruz Martínez.

“Tenía que cumplir ese evento (…) Sino me hubiera quedado en el hospital, toda asustada, arrumbada”, aseguró.

Cuenta con el apoyo de sus hijos

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ refirió que ha podido mantenerse fuerte gracias al apoyo de sus hijos.

“Me han demostrado que los hemos educado bien. Son niños nobles, buenos, que han estado con su mamá, que me abrazan, que me rompen y me hacen llorar, pero también me apoyan”, expresó.

Asimismo, aclaró que la salida del hogar de su hija Melenie no tuvo nada que ver con el conflicto con el musico.

“Ella ya tenía meses planeándolo. Me decía que iba a cumplir 26 años y era momento de independizarse. Lo hablamos desde diciembre”, explicó.

Cruz Martínez y Arturo Carmona “son iguales”

Por último, Alicia Villarreal se refirió a la relación profesional que Cruz Martínez y Arturo Carmona tienen, haciendo énfasis en que su vínculo laboral no tiene nada que ver con ella.

“Los veo muy chistosos, uno se deja manipular y el otro disfruta el control. Se juntan porque son iguales. Que hagan sus cosas, eso no tiene nada que ver conmigo”, sentenció, celebrando previamente que María Julia Lafuente hubiera pronunciado el nombre de su expareja, ya que debido al proceso legal que enfrentan en México ella no puede mencionarlo.

Alicia Villarreal alega violencia familiar

El 16 de febrero, Alicia Villarreal realizó una seña de auxilio al finalizar uno de sus shows en México y posteriormente informó que emprendería acciones legales en contra el padre de sus hijos varones.

A través de un comunicado, la cantante manifestó que llegaría “hasta las últimas consecuencias” en la búsqueda de justicia por presuntos “actos de violencia”.

“Dado que se trata de un proceso legal en curso y con el fin de respetar el debido proceso, Alicia Villarreal no podrá emitir declaraciones hasta que las autoridades correspondientes lo permitan”, explicó su equipo legal en el documento, en el que tampoco se mencionó el nombre de Cruz Martínez.

El 24 de abril, Cruz Martínez y Alicia Villarreal fueron captados a su llegada a las instalaciones del Palacio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en México, para su primera audiencia, misma que se pospuso debido a que el productor musical había cambiado de abogados en el último momento.