Arturo Carmona Carmona culpa a Alicia Villarreal por años de “bullying” por su canción: “Falta de respeto” El actor se defendió luego de que la cantante lo criticara por una supuesta broma hacia ella con su tema ‘Te quedó grande la yegua’.



Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras desmentir a Melenie: "Mi hija no es una mentirosa"

Arturo Carmona reaccionó a las declaraciones en su contra que realizó recientemente su ex Alicia Villarreal, quien rechaza que él hable de ella.

La cantante confesó, ante medios como Despierta América, que le “molesta” que el actor se refiera a ella, esto después de que a él su colega Julio Camejo le hiciera un comentario durante una función de la obra ‘Perfume de Gardenia’ ligado a la canción ‘Te quedó grande la yegua’.

Dicha situación se suscitó justo en medio de la polémica que surgió luego de que la hija de ambos, Melenie Carmona, revelara públicamente que no está “de acuerdo” con la relación de su mamá y Cibad Hernández.

¿Arturo Carmona responsabiliza a Alicia Villarreal del bullying que ha recibido?

Hablando al respecto de la advertencia por parte de Alicia Villarreal de posiblemente solicitar una orden de restricción en su contra, Arturo Carmona negó que esté afectándola.

“Yo no me estoy metiendo en la vida de nadie. Yo me meto en la vida de mi hija que es la que tengo que defender”, dijo en entrevista para Hoy.

Acerca del enojo de la ‘Güerita consentida’ por la escena en ‘Perfume de Gardenia’ en la que se hace alusión a su copla, el protagonista de telenovelas la refutó.

“Más falta de respeto dejar entrever que una canción de esas se hizo hacia mi persona, eso es más falta de respeto”, indicó.

“Yo lo único que he hecho es mofarme de mi mismo sobre una canción que durante casi 25 años, todo el tiempo me han estado atacando”, agregó.

El artista afirmó que esa melodía ha significado “un bullying” hacia él “durante muchísimo tiempo”, y que él ahora sólo la está usando a su favor.

“Y darle la vuelta y burlarme de mi mismo… y no es de ahorita, es un ‘sketch’ que ha estado existiendo durante hace muchísimos años. Obviamente no tengo por qué soportar ni temer a eso”, enunció.

Carmona reconoció que ‘Te quedó grande la yegua’ ha sido “la canción más importante” de la carrera de Alicia y que “gente la ha disfrutado”, pese a que en su letra “se dejó entrever muchas cosas a mi persona”.

Arturo Carmona reclama a Alicia Villarreal

En cuanto al ‘hate’ que ha estado recibiendo su hija Melenie, Arturo Carmona reclamó a Alicia Villarreal por supuestamente no apoyarla.

“Lo que más me lastima, y lo que más es fuerte es que no salgamos a defenderla como padre, o como madre, de todo esto, entonces aquí voy a estar yo”, señaló.