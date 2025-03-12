Alicia Villarreal arremete contra Arturo Carmona por hablar de ella y Cruz Martínez tras su denuncia

Video Alicia Villarreal revela que sus hijos estaban en la presunta agresión de Cruz Martínez: así reaccionaron

Alicia Villarreal reprobó que Arturo Carmona hablara tanto de ella como de Cruz Martínez luego de que ella interpusiera una denuncia contra su aún esposo por presunta violencia doméstica.

A prácticamente un mes de que, según Alicia, el músico la agrediera físicamente, motivo por el que emprendió las acciones legales, ella ha brindado sus primeras entrevistas abordando lo ocurrido.

Sin embargo, su exmarido, y padre de su hija Melenie, sí hizo diversos comentarios al respecto de la delicada situación mientras ella guardaba hermetismo.

Alicia Villarreal arremete contra Arturo Carmona

Ahora que ha roto el silencio, Alicia Villarreal igualmente condenó que Arturo Carmona se pronunciara en cuanto a lo que ella vivió con Cruz Martínez.

“No es el tema ni tampoco para que el señor ande dando declaraciones”, dijo en una charla con Pati Chapoy para su programa ‘Ventaneando’ transmitida este 11 de marzo.

“Ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia. No le corresponde”, agregó, con un gesto serio y un tono de voz presumiblemente de molestia.

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

La noche del 21 de febrero, después de haberse mantenido al margen, Arturo Carmona recurrió a sus redes sociales para lanzar una misiva.

“Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos”, anotó en sus historias de Instagram.

“Por eso nadie puede opinar, ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada, sólo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo”, añadió.

Además, externó: “Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera, espero entiendan y comprendan puesto que ustedes como nosotros merecemos respeto”.

Posteriormente, ante el micrófono del reportero Eden Dorantes, el exfutbolista aseveró que mantenía contacto con la llamada ‘Güerita Consentida’ y con el productor.

“Hemos estado en comunicación tanto con él como con ella precisamente para protección de los niños, en lo cual yo me estoy involucrando directamente”, narró.

Días más tarde, a la cámara de Despierta América, el galán de telenovelas afirmó que tenía “que mantenerse fuerte” por su retoño, a la que le estaba brindando su sustento.

Él inclusive desmintió que, como se especuló, Martínez tuviera “alguna fijación en Melenie”, lo que habría llevado al mencionado enfrentamiento: “No, no es así”.