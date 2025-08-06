Alicia Villarreal tiene “miedo” de "andar sola” tras amparo que Cruz Martínez obtuvo en proceso legal

Video Alicia Villarreal rompe el silencio tras denuncia por violencia contra su esposo: "He tenido miedo"

Alicia Villarreal tiene “miedo” de “andar sola” tras amparo que Cruz Martínez obtuvo en el proceso legal que enfrentan desde febrero pasado.

La cantante reveló a la presentadora Michelle Galván que luego de que su exesposo fuera declarado “prófugo de la justicia”, las autoridades mexicanas determinaron suspender su orden de aprehensión, permitiéndole al líder de los Kumbia Kings continuar su proceso en libertad. Esta situación la ha hecho sentir intranquila.

“He tenido miedo, sí. Cuando no estoy trabajando, prefiero estar en casa. Me preocupan mis hijos porque al final de cuentas también es su papá y no les he negado tener el contacto. No tengo miedo de seguir adelante en el proceso, pero de andar sola sí, no es fácil para mí”, declaró en Primer Impacto este 5 de agosto.

La intérprete, de 53 años, ventiló que fueron “muchos años” siendo víctima de violencia. Incluso, compartió que desde que sus hijos eran bebés, varias veces intentó separarse del cantante.

“Tenía muchos años (siendo víctima). Mis hijos estaban bebés cuando yo empecé a quererme separar y a darnos ese tiempo para que estuviera más tranquila la cosa y poder tomar una decisión más correcta y eso no era posible”, admitió.

En ese sentido, Alicia precisó que, a pesar de todas las trabas en su caso, buscaría llegar “hasta las últimas consecuencias”.

“Seguimos esperando a que se pueda dar la audiencia. Ha sido difícil, complicado. Hemos sido insistentes y yo voy a ser la más insistente”, aseveró.

Por último, Alicia Villarreal reconoció que este ha sido uno de los años más difíciles de su vida, pues no solo decidió alzar la voz sino también enfrentó la muerte de su padre.

“Me he sentido muy presionada, muy atacada, pero también me he sentido acompañada (…) Ha sido uno de los años más difíciles de toda mi vida. Si nada más lo enfoco en esta parte tan difícil que me tocó, con la pérdida de mi papá que ha sido una cosa tan, tan dura”, dijo.

“Yo estoy manejándome completamente sobre la verdad y estoy trabajando en mi justicia. No creo que haya algo que me asuste porque nada más estoy haciendo lo que necesito hacer con la verdad”, sentenció.

Desde febrero pasado, Alicia Villarreal emprendió acciones legales en contra de Cruz Martínez, a quien acusó de violencia doméstica, robo de documentos y tentativa de feminicidio.