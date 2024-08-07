Alicia Villarreal enfrenta a Cruz Martínez por foto de él bailando con una joven: esto dijo

Alicia Villarreal fue cuestionada por una fotografía en la que aparece su esposo Cruz Martínez bailando con una jovencita en un club nocturno de Monterrey, México.

La exvocalista del Grupo Límite se mostró sorprendida y evadió el tema cuando un reportero le preguntó sobre la "chica buena onda" con la que el integrante de los Kumbia Kings habría sido captado la madrugada del 6 de agosto.

" Pues no sé, pero ya me voy… ay voy a ver eso", dijo a los medios, reportó el periodista Edén Dorantes en su canal de YouTube el 6 de agosto.

Aunque no quiso hablar del tema, aseveró que durante las dos décadas que llevan de casados su matrimonio ha estado envuelto en rumores y especulaciones, por lo cual hay confianza entre ellos.

"Pues sí, tenemos 20 años de casados, se han dicho muchas cosas", dijo antes de huir del lugar.

Alicia Villarreal interrogó a Cruz Martínez sobre la foto

La tarde de este 7 de agosto, la cantante fue cuestionda sobre los rumores de infidelidad por la periodista Pati Chapoy y reveló que ya habló con su esposo sobre las imágenes.

"Le pregunté y me dice que ellos estuvieron en Monterrey en un lugar tocando y pues después se fueron a pasar un tiempo, y entonces (él) produce a muchos artistas y bueno, pues esa fue su respuesta", respondió la cantante con tono serio en 'Ventaneando'.

La periodista fue puntual al cuestionar si la foto y la explicación de Cruz significarían que fue infiel.

"Yo platico con él, tenemos muchos años en este matrimonio, hemos llevado altibajos como todos los matrimonios normales y hemos superado muchas cosas. Se han dicho muchas cosas que también a veces no son ciertas".

"Los errores de los demás no podemos sufrirlos, si alguien se equivoca que lo sufra él y yo creo que en esta parte no me puedo poner a contestar tantas cosas que hay porque es un poco complicado", añadió 'La Güerita Consentida'.

Villarreal confesó estar dedicada en el bienestar de sus hijos.

"Lo que es es y tenemos una familia, unos chamacos que se portan increíble, son estudiosos, son dedicados... Es un bonito momento de armonía que no me voy a distraer en otra cosa", sentenció.

Cruz Martínez y la supuesta mujer con la que fue captado

El productor musical habría sido visto con una joven mujer en un club nocturno en Monterrey, México, así lo ventiló el medio Amexi al publicar una fotografía en donde se le ve de espaldas.

Cruz Martínez en un club nocturno. Imagen Amexi

La cuenta de Instagram Asisoytv reveló la presunta identidad de la chica que habría bailado con Cruz Martínez.

Cruz Martínez habría sido visto con esta jovencita en un club nocturno. Imagen Asisoytv/Instagram

Las crisis matrimoniales de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Están casados desde 2003 y a lo largo de su relación han enfrentado varias situaciones de pareja.

En 2013 Alicia Villarreal se enteró que Martínez le había sido infiel con una fan y tuvieron un hijo, situación que lograron sobrellevar.

En marzo de 2022, Villarreal respondió a los rumores de una posible separación, afirmando que, a pesar de las altas y bajas, su matrimonio se ha mantenido estable.

"¡Ay, qué cosas!, pero no se preocupen. En todo el matrimonio se viven cosas diferentes y yo creo que cuando tienes una familia, un compromiso, una responsabilidad y mucho amor, pues entonces fueran muchas cosas, pero la verdad a veces no sabemos por qué hablan o por qué se dice", declaró a la prensa en ese entonces.