Alicia Villarreal

Alicia Villarreal aparece con 'influencer' abrazada y reaviva rumores de romance ¿es su novio?

Alicia Villarreal compartió fotografías junto a un 'influencer' de 42 años, con quien se le ha relacionado desde julio. La cantante y el conferencista fueron a Las Vegas.

Por:
Ashbya Meré.
Video Alicia Villarreal está oficialmente divorciada de Cruz Martínez ¿Cómo quedó la repartición de bienes?

Los rumores de que Alicia Villarreal se estaría dando una nueva oportunidad en el amor continúan. La cantante compartió una fotografía junto a un 'influencer' y conferencista con el que ya ha sido vista en otras ocasiones, y se especula que estarían saliendo.

Se trata de Cibad Hernández, de 42 años, con quien aparentemente fue al concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas. En las imágenes posan afuera de la Esfera, recinto donde el grupo de pop se presenta.

Los rumores de presunto romance comenzaron en julio, cuando Cibad compartió una fotografía en Instagram donde revela que la cantante lo invitó a su show.

Poco después, el medio Telediario reportó que presuntamente se encontraron en Dallas, Texas, para idear un proyecto en el que puedan trabajar juntos. Sin embargo, según la información, Coral Villarreal, hermana de Alicia, habría quedado "encantada" con él y lo habría aprobado.

Este es el primer hombre con el que se le relaciona sentimentalmente a Alicia Villarreal, de 53 años, después de su relación con Cruz Martínez.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández.
Imagen Alicia Villarreal/Instagram

¿Quién es Cibad Hernández?

Cibad Hernández es un creador de contenido, 'influencer' y conferencista mexicano de 42 años, conocido principalmente por sus mensajes de empoderamiento femenino en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumula más de 4 millones de seguidores.

Su estilo se caracteriza por su tono emocional y motivador, defendiendo a las mujeres y criticando actitudes masculinas que perpetúan relaciones tóxicas.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández han interactuado en redes.
Imagen Cibad Hernández/Instagram
