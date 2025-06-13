Alicia Villarreal rompe el silencio sobre presuntas agresiones de Arturo Carmona: “Sí, pasó”

Video Carmona reacciona sorprendido a señalamientos de Alicia Villarreal de que es "igual" a Cruz Martínez

Alicia Villarreal rompió el silencio sobre las presuntas agresiones que vivió durante su matrimonio con Arturo Carmona hace más de dos décadas, luego de que el actor arremetiera contra la periodista Blanca Martínez 'La Chicuela' por revivir el contenido de una carta que la cantante le escribió en 2001 y negara los presuntos hechos.

“No la violenté, no fue así, no pasó lo que esa carta famosa en su momento dijo, inclusive en esa misma época aclaramos, limamos asperezas y todo quedó en paz”, dijo al respecto el actor en la emisión de ‘Ventaneando’ del 12 de junio.

Alicia Villarreal dice que fue violentada por Arturo Carmona

Tras las recientes declaraciones de Arturo Carmona, Alicia Villarreal fue abordada por la prensa mexicana a las afueras del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde confirmó la veracidad de aquel polémico escrito.

“Totalmente, claro que sí”, expresó contundente a 'Ventaneando', subrayando que esa delicada situación es parte de su pasado.

“Sí, pasó en su momento. Sí. Hoy en día la persona que yo conozco es totalmente otra. No tiene también una relación sentimental conmigo, ni de convivencia, ni de nada. Ya es totalmente otra cosa. Hemos madurado, ya pasaron más de 23 años”, agregó.

¿Ya perdonó a Arturo Carmona?

La cantante insistió en que ese capítulo de su vida está totalmente superado. Incluso, aseguró que ya había perdonado al padre de su hija Melenie.

“En su momento sí (lo perdoné), yo no vivo en mi corazón con cosas de nadie. Yo no me siento suprema. Me perdono yo”, indicó, y a su vez, salió en defensa de la periodista Blanca Martínez ‘La Chicuela’.

“¿Eso existe?, sí. ¿Existió?, sí. ¿Hay esa amistad sincera con Blanca?, sí. La ha habido por muchos, muchos años. He sido clara y transparente, y hemos llevado una amistad increíble por muchos años. Me duele mucho que se le esté tachando y le estén hablando de esa manera. Ha hecho por la industria muchísimo. (…) Querida Blanca, te amo con todo mi corazón y adelante, guerrera, porque no ha hecho usted nada malo”, aseveró.

Finalmente, y sin entrar en polémica, Alicia Villarreal reflexionó sobre cómo el contexto cultural del año 2001 influyó en su decisión de no denunciar en ese entonces a Arturo Carmona.

“Yo creo que ni sabíamos. Hoy en día, bueno, es que ya pasaron tantos años, y les he repetido que yo he hecho esta denuncia con esta situación que tengo actual. Y esta era mi tercera vez. Y o lo supe mucho después, cuando esta situación se pone más grave, y más complicada, y con daño ya, daño físico y de todo. Entonces, no, no era tampoco para tanto”, explicó y señaló que, aunque quisiera “decir muchas cosas” sobre la actual situación que enfrenta con Cruz Martínez, se encuentra “en un proceso legal”.

¿Qué dice la carta que Alicia Villarreal mandó a ‘La Chicuela’?

En 2001, durante el programa ‘Pica y Se Extiende’, Blanca Martínez ‘La Chicuela’ leyó un email que Alicia Villarreal le hizo llegar, luego de la presunta agresión que Arturo Carmona habría ejercido en su contra en ese tiempo.

“No sé si estaba tomado. Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y aunque quise que se calmara, cuando iba para arriba en la escalera, decía cosas horribles y me cacheteó", leyó en presencia de Lili Estefan y Raúl de Molina.

“Me azotó con la pared, pensé que me tiraba, aún así me fui tras de él porque se fue al cuarto de la bebita, de pronto cuando reaccionó, llorando, me pedía perdón y lloró y lloró”, prosiguió.