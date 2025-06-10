¿Hija de Alicia Villarreal se enojó con ella por declaraciones contra Arturo Carmona? Revelan su postura

Video Carmona reacciona sorprendido a señalamientos de Alicia Villarreal de que es "igual" a Cruz Martínez

Arturo Carmona reveló que su hija tiene una postura sobre las declaraciones que Alicia Villarreal dio sobre él y Cruz Martínez en una reciente entrevista, donde dijo que los dos "se juntan porque son iguales".

El actor, de 48 años, aseveró que Melenie reaccionó igual que él: " Sí se sacó de base, obviamente, también no entendió igual que yo", explicó en entrevista con los medios de comunicación, reportó 'De Primera Mano'.

Carmona también señaló que ya habló con su primogénita al respecto.

"Sí hay una comunicación referente a ese tema que está fluyendo de manera positiva y obviamente a mi familia también", añadió en la entrevista.

¿Arturo Carmona teme por la seguridad de su hija?

Alicia Villarreal interpuso acciones legales en contra de Cruz Martínez por presunta violencia familiar y Arturo Carmona confesó si teme por la seguridad de su hija o si cree que está segura ante las acusaciones de la cantante.

" Yo no siento que mi hija corra riesgo porque sabe que su papá está ahí (…) Yo estoy pendiente. Mi hija está de forma independiente viviendo, cosa que creo que es un punto bastante importante de su vida y para todo su desarrollo personal y profesional", dijo a la prensa.

El actor también confesó que se siente agradecido con Cruz Martínez por el rol que fungió en la vida de Melenie.

"Yo conozco a Cruz, yo tengo mucho que agradecerle a él porque fue cabeza del hogar donde estuvo mi hija, obviamente mi hija siempre tuvo el canal de comunicación muy abierto para cualquier cosa y él lo sabe".

Arturo Carmona no entiende señalamientos de Alicia Villarreal

Arturo continúa desconcertado sobre las declaraciones de su exesposa y reiteró que sus negocios con Cruz Martínez iniciaron mucho antes de los problemas que ahora enfrenta con Alicia Villarreal.

" No entiendo realmente los comentarios, la situación que tengo yo profesional con Cruz Martínez ha sido meramente como tal profesional, y fue mucho antes de los problemas que ellos tienen hoy", dijo a 'De Primera Mano'.