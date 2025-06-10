¿Arturo Carmona “cacheteó” a Alicia Villarreal?: reviven polémica carta de ella y él reacciona

Las declaraciones que Alicia Villarreal emitió con la licenciada María Julia Lafuente siguen dando de qué hablar. Durante la entrevista, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ señaló que Cruz Martínez y Arturo Carmona eran “iguales”, sin aclarar el contexto al que se refería.

“Los veo muy chistosos, uno se deja manipular y el otro disfruta el control. Se juntan porque son iguales. Que hagan sus cosas, eso no tiene nada que ver conmigo”, expresó el 4 de junio.

En ese contexto, Blanca Martínez ‘La Chicuela’ declaró a ‘Ventaneando’ que, posiblemente, Alicia Villarreal se habría referido así a sus exparejas en el sentido de que con ambos habría sufrido supuestos episodios de violencia.

“Yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte, ahorita ellos, Cruz y Arturo, están haciendo negocios juntos, entonces, como que dices, ‘Ay, no puede ser’, pero bueno, así es la vida”, dijo y enseguida revivió el contenido de una carta que Alicia Villarreal le envió en 2001, donde la cantante le expuso las supuestas agresiones que vivió con el padre de su hija.

“Me mandó ese correo y me autorizó a que lo hiciera público, porque yo sería incapaz de haberlo hecho público sin su permiso. En aquel tiempo, lo hice público en ‘Pica y Se Extiende’ y fue impactante leerlo porque era muy fuerte”, agregó en la emisión del 9 de junio.

La reacción de Arturo Carmona

Arturo Carmona se pronunció en sus historias de Instagram sobre los comentarios de ‘La Chicuela’. En sus videos, el actor dejó entrever que el contenido era falso y que, incluso, ella se había disculpado con él y con su familia por el “daño” que había hecho al hacerla pública.

“Oigan, no acostumbro a hacer esto, pero creo que ya, ya estoy harto, ya estoy cansadísimo. Y esto va para ti, Blanca Martínez, que sacaste una carta de hace más de 25 años donde dices tantas barbaridades que quiero aclararte y recordarte que te arrepentiste de haberla sacado y te disculpaste. Te disculpaste con mi familia y con un servidor”, expresó la noche del 9 de junio.

“Mi familia no te quiso atender porque hiciste mucho daño con esa carta. ¿Tú crees que si un artista sufre de violencia, lo primero que va a hacer es mandarte una carta a ti? ¿Cómo para qué, en lugar de ir a una delegación o a la comisaría a levantar una denuncia? Esto es ridículo”, insistió.

Sin embargo, este 10 de junio se volvió a pronunciar: “¿En qué momento pasó todo esto? Lo voy a volver a hacer y por última ocasión porque no sé en qué momento estoy involucradísimo en todo esto”.

“De esa famosa carta que dice que recibió de tal persona, se disculpó después por el daño que hizo conmigo. Blanca Martínez, ¿no me ofreciste disculpas y querías disculparte con mi mamá y mi mamá no te recibió? ¿No dijiste que era tu trabajo? ¿Qué el chisme era parte de este ambiente?”, sentenció sin dar más detalles.

¿Qué decía la carta que Alicia Villarreal mandó a ‘La Chicuela’?

En 2001, durante el programa ‘Pica y Se Extiende’, Blanca Martínez ‘La Chicuela’ leyó un email que Alicia Villarreal le hizo llegar. En la carta, la cantante hablaba de los supuestos episodios de violencia que vivió con Arturo Carmona durante su matrimonio.

“No sé si estaba tomado. Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y aunque quise que se calmara, cuando iba para arriba en la escalera, decía cosas horribles y me cacheteó", leyó en presencia de Lili Estefan y Raúl de Molina.

“Me azotó con la pared, pensé que me tiraba, aún así me fui tras de él porque se fue al cuarto de la bebita, de pronto cuando reaccionó, llorando, me pedía perdón y lloró y lloró”, prosiguió.

“Nunca pensé que me tocara, jamás. A partir de ese momento, le tengo miedo. Yo ya le había perdonado todo, sus engaños, infidelidades, mentiras (…) todo. Estoy llorando, amiga, me siento muy mal, Alicia”, decía la misiva.

Ese mismo año, Alicia Villarreal confirmó la veracidad de la carta en ‘Pica y Se Extiende’ ante Lili Estefan y Raúl de Molina.