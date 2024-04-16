Alexis Ayala estuvo en cama por días tras presentar problemas de salud: esto le pasó

Video Alexis Ayala muestra su corazón (literal) y celebra que el infarto que casi lo mata ya es “tiempo pasado”

Alexis Ayala pasó varios días en cama por problemas de salud. El actor contó que desde el pasado jueves 11 de abril su salud comenzó a mermarse por lo que tuvo que parar.

“Estoy todo rojo de que estuve en cama y enfermo. Casi no me enfermo, bendito Dios, y digo casi no me enfermo porque cuando lo hago, acabo en el hospital casi muriéndome. Me pegó bien duro y todavía se me oye la voz”, reveló al reportero Edén Dorantes este 16 de abril.

El actor de ‘Pienso en ti’ (telenovela que puedes ver en ViX) aseguró que pese a los malestares que presentaba continuó trabajando, al menos, hasta que concluyó con sus compromisos laborales con la obra de teatro que protagoniza junto a su esposa Cinthia Aparicio.

“El sábado grabé y luego tuve teatro ya sintiéndome muy muy mal porque me empecé a sentir mal desde el jueves. Del sábado en la noche que terminé el teatro a ahorita que estoy hablando contigo, no salí de la cama. Terminé mi tratamiento, dormí lo más que puede y es lo único que me recuperó”, aseveró.

¿De qué se enfermó Alexis Ayala? Esto le pasó

Después de someterse a diversas pruebas médicas, se confirmó que su enfermedad era una gripa, descartando cualquier tipo de contagio por Covid-19 o Influenza.

“Fue una de estas gripas… No fue influenza, no fue Covid, pero me dio durísimo. Me dolía mucho la cabeza… por mi problema del corazón casi no puedo andar tomando pastillas para el dolor de cabeza. Sentía el cuerpo cortado, escurrimiento nasal, horrible… estuvo fuerte, pero ya salimos”, finalizó el esposo de la actriz Cinthia Aparicio, descartando por completo que su malestar tuviera relación con sus problemas cardíacos.

Hoy, martes 16 de abril, Alexis Ayala regresó a los foros de Televisa San Ángel para retomar su trabajo, como lo compartió en un video en sus historias de Instagram.

“Le hice perfecto caso al doctor. Gracias a Dios, ayer no trabajé y lo que es dormir, el reposo y terminar los tratamientos (funcionó). Ya voy a trabajar y a salir a la vida”, reportó.