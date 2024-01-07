Esposa de Alexis Ayala responde si le "molesta" ser madrastra: ¿saldría en familia con la ex del actor?

Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Cinthia Aparicio, quien a principios de noviembre pasado se casó de manera religiosa con Alexis Ayala, fue clara sobre ser madrastra de las dos hijas del actor a sus 30 años.

El artista, de 58, es padre de dos: Stephanie (33 años), a quien tuvo con Beatriz Zazueta; y Roberta (11), producto de su matrimonio con Fernanda López.

¿Cómo toma Cinthia Aparicio ser madrastra de las chicas? ¿Le molesta a la actriz, quien es 28 años menor que su marido?

Cinthia Aparicio aclara la relación que tiene con las hijas de Alexis Ayala

La actriz de Si Nos Dejan, que puedes ver aquí en ViX, fue cuestionada sobre esto en México este fin de semana y dejó clara cómo es su relación con las hijas de su esposo.

"Alexis me dijo desde que nos conocimos: 'Yo tengo dos hijas ¿estás de acuerdo?'. No es de que esté de acuerdo o no, simplemente están en su vida y por supuesto que, como yo quiero a Alexis, van a estar en mi vida", dijo la actriz a medios como 'Venga la alegría' este sábado 6 de enero.

" Nos llevamos muy bien, o sea ahorita nos estábamos arreglando (con la menor) y nos estábamos alasiando el cabello. Estas cosas de que ella también está creciendo, que está entrando a la adolescencia y a mí me encantan poderla vestir y arreglar", compartió.

"Creo que es algo padre y también se va dando esta relación, poco a poco ahí vamos", reveló.

Se le cuestionó de manera directa si le "molesta" que le digan "madrastra": "No, al contrario. No me dicen", contestó con una sonrisa.

¿Estaría dispuesta a convivir la con la ex de Alexis Ayala?

Otro de los cuestionamientos que Cinthia Aparicio enfrentó este fin de semana fue si estaría dispuesta a tener una mayor convivencia con Fernanda López, la exesposa de Alexis Ayala.

Se le planteó la posibilidad de que salieran a pasear todos juntos en familia: "Nunca lo hemos platicado, nunca he tenido relación con ella", aclaró de manera tranquila.

" La he saludado nada más, pero nunca ha habido un acercamiento", explicó, "no tengo que decir que 'no' (ante esa posibilidad). Una nunca dice 'nunca' y el tiempo dirá".

Se le insistió en saber si un mayor trato con la ex de su marido le causaría algún "problema": "Cero, ninguno", respondió de inmediato.

"Estamos muy contentos en familia, ahí vamos", finalizó.