Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, habría quedado libre: esto pasó tras arresto por presunto robo

Video Así fue el momento en que Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, es detenida por presunto robo

Nuevos detalles sobre la situación jurídica de Aleska Génesis se han desarrollado en las últimas horas luego de darse a conocer que fue detenida y arrestada en México tras ser acusada de un presunto robo de lujosos relojes.

El arresto fue llevado a cabo por las autoridades mexicanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este sábado 20 de enero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó los hechos en un comunicado ante la "probable participación" de la modelo venezolana "en el delito de robo en pandilla, registrado en días pasados en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc”.

Supuestamente la ex de Nicky Jam sustrajo "tres relojes" de la habitación de un hotel a la que una persona le dio acceso, según detalló Reforma.

Esta es la imagen de Aleska Génesis que difundió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras su detención. Imagen Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/X

Génesis Aleska habría sido puesta en libertad

El sábado, la Fiscalía confirmó que la también empresaria "fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para quedar a disposición del juez que la requirió".

Sin embargo, a horas de la mañana de este domingo 21 de enero el periodista Carlos Jiménez, titular del noticiero 'C4 en alerta' de la cadena Multimedios, reportó que la modelo ya habría quedado libre.

" Solo pasó unas horas en el penal de Santa Martha", aseguró el comunicador, experto en temas policiacos.

"Un juez ordenó anoche dejarla en libertad", dijo, "aunque la Fiscalía la acusaba de robarle tres relojes de 10 millones de pesos (170 millones de dólares) al 'Zar de los Casinos'".

Según Carlos Jiménez, la celebridad "ni siquiera fue vinculada a proceso".

Según el periodista Carlos Jiménez, Aleska Génesis habría sido puesta en libertad tras ser detenida en México y lleva a prisión. Imagen Carlos Jiménez/X



Aleska Génesis, de 33 años, no se manifestó de manera inmediata en sus redes sociales tras darse a conocer la noticia de su supuesta liberación.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, la modelo quedó aparentemente "libre bajo fianza" y supuestamente "se le quitó el pasaporte".

"Deberá quedarse en un hotel y en 10 días comenzará el juicio", aseguró la afamada reportera en su cuenta de Instagram.

La periodista Mandy Fridmann dio a conocer que Aleska Génesis quedó "libre bajo fianza". Imagen Mandy Fridmann/Instagram

¿De qué se le acusó a Aleska Génesis?

Según las indagatorias de la fiscalía, ella "probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, Florida".

De acuerdo con datos de Reforma, los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de enero en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma.

Aleska Génesis ha protagonizado otras polémicas. En abril de 2022 terminó el romance de 7 meses que tuvo con Nicky Jam. En noviembre de ese año aparecieron imágenes de ella consultando a una supuesta bruja para presuntamente recuperar el amor del cantante.