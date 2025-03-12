Aleska Génesis

¿Qué sigue para Aleska Génesis tras ser vinculada a proceso? Su abogado lo explica

La modelo venezolana fue vinculada a proceso en México por su presunta participación en el robo de tres relojes de alta gama, pero llevará su proceso en libertad. Su abogado explicó las medidas cautelares que le impusieron.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Aleska Génesis rompe el silencio tras su arresto: imágenes de su salida de la cárcel

Aleska Génesis fue vinculada a proceso por su presunta participación en el robo de tres relojes de alta gama que suman la cantidad de 91 mil 450 dólares (10 millones de pesos), denuncia que interpuso su excuñado Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien mantuvo una relación con su hermana Michell Roxana.

Sin embargo, la modelo venezolana llevará su proceso en libertad, así lo confirmó su abogado Jonathan Boyce la tarde del 11 de marzo. También explicó que el delito por el que acusan a su cliente no es grave y aseguró que la imputación en su contra es "totalmente falsa".

PUBLICIDAD

Más sobre Aleska Génesis

Aleska Génesis es “detenida” en Miami tras obtener su libertad en México: ¿qué pasó?
2 mins

Aleska Génesis es “detenida” en Miami tras obtener su libertad en México: ¿qué pasó?

Univision Famosos
Caso de Aleska Génesis da inesperado giro gracias al empresario que la denunció: ella reacciona
2 mins

Caso de Aleska Génesis da inesperado giro gracias al empresario que la denunció: ella reacciona

Univision Famosos
Aleska Génesis reaparece tras supuesto atentando y arremete contra empresario que la acusa de robarle
2 mins

Aleska Génesis reaparece tras supuesto atentando y arremete contra empresario que la acusa de robarle

Univision Famosos
¿Aleska Génesis sufre atentado en México? La modelo hace un llamado "urgente" y esto dice 
1:10

¿Aleska Génesis sufre atentado en México? La modelo hace un llamado "urgente" y esto dice 

Univision Famosos
Aleska Génesis reaparece tras arresto y lanza advertencia
0:59

Aleska Génesis reaparece tras arresto y lanza advertencia

Univision Famosos
Estos son los relojes por los que acusan a Aleska de robo: sus abogados evidencian inconsistencias
1:34

Estos son los relojes por los que acusan a Aleska de robo: sus abogados evidencian inconsistencias

Univision Famosos
Empresario que acusa a Aleska Génesis detalla supuesto crimen: “Se robaron un millón de dólares”
2 mins

Empresario que acusa a Aleska Génesis detalla supuesto crimen: “Se robaron un millón de dólares”

Univision Famosos
Aleska Génesis rompe el silencio tras su arresto: imágenes de su salida de la cárcel
1:08

Aleska Génesis rompe el silencio tras su arresto: imágenes de su salida de la cárcel

Univision Famosos
Aleska Génesis es vinculada a proceso: ¿se queda en prisión?
1 mins

Aleska Génesis es vinculada a proceso: ¿se queda en prisión?

Univision Famosos
Hermana de Aleska asegura que la orden de arresto "no tenía validez legal": denuncia "corrupción"
2 mins

Hermana de Aleska asegura que la orden de arresto "no tenía validez legal": denuncia "corrupción"

Univision Famosos

"(El delito es) robo simple, es un robo simple, es un delito no grave", dijo a los medios de comunicación, reportó 'Sale el sol'.

Boyce señaló que se "dejaron tres meses de investigación complementaria" con algunas medidas cautelares como entregar su pasaporte, no poder salir del país y tener que firmar en el juzgado en los periodos que le establecieron.

Aleska Génesis fue detenida por segunda ocasión

La venezolana, de 33 años, fue detenida la noche del 10 de marzo tras salir del proyecto en el que participa. Sin embargo, este problema legal data de enero de 2024, cuando fue arrestada en el aeropuerto de la Ciudad de México acusada del presunto robo de los relojes de alta gama que supuestamente habría intentado vender en Miami. Sin embargo, fue dejada en libertad por falta de pruebas en su contra.

"En enero de este año estuve presa injustamente por un presunto caso de robo en pandilla, yo sabía que tenía una orden de aprehensión, sin embargo, tuve la fuerza, no sé de dónde, de poder enfrentar la situación y decidí ir hasta México para poder demostrar mi inocencia", dijo en septiembre de 2024 en entrevista con el programa 'Hoy Día'.

En el mismo show alegó que las pruebas con las que interpusieron la denuncia "eran falsas", así como la supuesta joyería a la que habría vendido los relojes.

Aleska permanecerá en México hasta que su situación legal se esclarezca.

Relacionados:
Aleska Génesis Polémicas de famososroboCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD