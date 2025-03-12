¿Qué sigue para Aleska Génesis tras ser vinculada a proceso? Su abogado lo explica

Video Aleska Génesis rompe el silencio tras su arresto: imágenes de su salida de la cárcel

Aleska Génesis fue vinculada a proceso por su presunta participación en el robo de tres relojes de alta gama que suman la cantidad de 91 mil 450 dólares (10 millones de pesos), denuncia que interpuso su excuñado Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien mantuvo una relación con su hermana Michell Roxana.

Sin embargo, la modelo venezolana llevará su proceso en libertad, así lo confirmó su abogado Jonathan Boyce la tarde del 11 de marzo. También explicó que el delito por el que acusan a su cliente no es grave y aseguró que la imputación en su contra es "totalmente falsa".

"(El delito es) robo simple, es un robo simple, es un delito no grave", dijo a los medios de comunicación, reportó 'Sale el sol'.

Boyce señaló que se "dejaron tres meses de investigación complementaria" con algunas medidas cautelares como entregar su pasaporte, no poder salir del país y tener que firmar en el juzgado en los periodos que le establecieron.

Aleska Génesis fue detenida por segunda ocasión

La venezolana, de 33 años, fue detenida la noche del 10 de marzo tras salir del proyecto en el que participa. Sin embargo, este problema legal data de enero de 2024, cuando fue arrestada en el aeropuerto de la Ciudad de México acusada del presunto robo de los relojes de alta gama que supuestamente habría intentado vender en Miami. Sin embargo, fue dejada en libertad por falta de pruebas en su contra.

"En enero de este año estuve presa injustamente por un presunto caso de robo en pandilla, yo sabía que tenía una orden de aprehensión, sin embargo, tuve la fuerza, no sé de dónde, de poder enfrentar la situación y decidí ir hasta México para poder demostrar mi inocencia", dijo en septiembre de 2024 en entrevista con el programa 'Hoy Día'.

En el mismo show alegó que las pruebas con las que interpusieron la denuncia "eran falsas", así como la supuesta joyería a la que habría vendido los relojes.